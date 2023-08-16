Турбота чи контроль: як зрозуміти, що партнер перетнув межу у стосунках
Певні домовленості сприяють почуттю довіри у стосунках. Однак, інколи так трапляється, що з часом один із партнерів намагається повністю керувати життям іншого, нехтуючи його особистим простором.
Про це повідомила психолог Ірина Кулік в Instagram.
Як зрозуміти, що вас контролюють
За словами експерта, секрет гармонійних стосунків полягає в розумінні різниці між контролем та турботою. Під словом контроль розуміється бажання впливати на ситуацію, приймати рішення та встановлювати директиви.
Турбота ж виражається у підтримці та прояві інтересу до добробуту партнера.
Коли людина намагається контролювати партнера, то вона ніби йому не довіряє. Справжня турбота полягає в допомозі, підтримці й довірі. Це не стосується лише фізичного комфорту, але й емоційного благополуччя та розвитку.
Щоб запобігти цій помилці, варто знати, яким буває контроль у стосунках.
Контроль через вказівки
Коли партнер починає вказувати, що робити - це очевидний контроль. Така поведінка у стосунках свідчить, що один із партнерів вважає іншого несамостійним.
Контроль часу
Такий вид контролю проявляється у вимозі покрокової звітності щодо того, де та з ким був партнер, що робив.
Також під час зустрічі з друзями вам можуть телефонувати кожні п’ять хвилин чи просять подзвонити по відеозв’язку й показати, де ви перебуваєте.
Контроль соціальних зв’язків
Такий контроль проявляється у вказівках, з ким дружити, до кого ходити в гості та як часто зустрічатись з друзями.
Що необхідно знати
Важливо пам'ятати, що кожен партнер має власний простір, потребує можливості вирішувати питання самостійно і розвиватися відповідно до власних бажань. Турбота полягає в тому, щоб бути поруч, підтримувати, слухати та виявляти інтерес у тому, що є важливим для нашого партнера.
Зокрема, розуміння різниці між контролем та турботою може допомогти побудувати здорові та рівноправні стосунки, де кожен партнер відчуває підтримку та свободу бути самим собою.
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