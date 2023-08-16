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Забота или контроль: как понять, что партнер пересек границу в отношениях

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Среда 16 августа 2023 20:15
Забота или контроль: как понять, что партнер пересек границу в отношениях Как понять, что партнер в отношениях вас контролирует (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ирина Кулик

Некоторые договоренности способствуют чувству доверия в отношениях. Однако иногда так случается, что со временем один из партнеров пытается полностью управлять жизнью другого, пренебрегая его личным пространством.

Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram.

Как понять, что вас контролируют

По словам эксперта, секрет гармоничных отношений заключается в понимании разницы между контролем и заботой. Под словом "контроль" понимается желание влиять на ситуацию, принимать решения и устанавливать директивы.

Забота же выражается в поддержке и проявлении интереса к благосостоянию партнера.

Когда человек пытается контролировать партнера, он будто ему не доверяет. Настоящая забота состоит в помощи, поддержке и доверии. Это касается не только физического комфорта, но и эмоционального благополучия и развития.

Чтобы предотвратить эту ошибку, следует знать, каким бывает контроль в отношениях.

Контроль через указания

Когда партнер начинает указывать, что делать - это очевидный контроль. Такое поведение в отношениях свидетельствует, что один из партнеров считает другого несамостоятельным.

Контроль времени

Такой вид контроля проявляется в требовании пошаговой отчетности относительно того, где и с кем был партнер, что делал.

Также во время встречи с друзьями вам могут звонить по телефону каждые пять минут или просят позвонить по видеосвязи и показать, где вы находитесь.

Контроль социальных связей

Такой контроль проявляется в указаниях, с кем дружить, к кому ходить в гости и как часто встречаться с друзьями.

Что необходимо знать

Важно помнить, что каждый партнер имеет собственное пространство, нуждается в возможности решать вопросы самостоятельно и развиваться в соответствии с собственными желаниями. Забота состоит в том, чтобы быть рядом, поддерживать, слушать и проявлять интерес в том, что важно для нашего партнера.

В частности, понимание разницы между контролем и заботой может помочь выстроить здоровые и равноправные отношения, где каждый партнер чувствует поддержку и свободу быть самим собой.

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