Психолог розповіла, як не перетворитися на служницю для свого чоловіка

У шлюбі можуть виникати проблеми, коли жінки з часом перетворюються на служниць. Вони просто у власному домі перетворюється на домогосподарку, не відчувають себе жіночною та бажаною.

Про це повідомила психолог Валерія Сінченко в Instagram .

Чому так трапляється

За словами експерта, жінки самі так привчають чоловіків до того, що "ми завжди до їхніх послуг, що наші особисті інтереси та бажання - на останньому плані".

Однак, проходить ще кілька років і жінки починають розуміти, що поки вони дбали про рідних, то вони повністю забули про своє життя та себе.

Що потрібно зробити

Починай жити інакше

Варто почати змінювати своє життя вже зараз. Не варто чекати чудового моменту, бо його просто не існує.

"Перестань сидіти й просто читати корисні поради в інстаграмі, почни вже діяти", - йдеться у повідомленні.

Діліть обов‘язки по дому

Як варіант, можна знайти помічницю. Не варто боятись просити про допомогу.

Знайдіть заняття поза домом

Хоча б на декілька годин в день потрібно чимось відволікатись. Можна записатись на якісь курси та розширювати коло свого спілкування.

Не бійтесь говорити про свої бажання

Все просто, адже якщо мовчати про них, то ніхто так і не здогадається, що ви насправді хочете. Для чоловіка можна стати нецікавою і непотрібною.

"Ти повинна бути джерелом енергії, легкості та щастя, але ніяк не джерелом контролю, віника і зручності. Чоловік повинен хотіти вивчати тебе знову і знову, мати бажання інвестувати в тебе, цікавитись тобою, хотіти виконувати твої бажання, розділяти щасливі моменти разом", - додала психолог.