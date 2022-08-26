Тупость пропагандиста помогла воинам ВСУ уничтожить базу оккупантов в Донецке (видео)

Нужно сказать, что российские "военкоры" и различные представители СМИ, в погоне за санационным материалом и ради бахвальства, рассекречивают места скопления вражеской техники и живой силы далеко не впервые, тем самым фактически помогая украинским защитникам эффективно бить по позициям оккупантов.

В этот раз отличился блогер-пропагандист Павел Зозулин. Он делал репортажи с базы российских оккупантов в Донецке, и выложил в открытом доступе кадры об их местоположении.

Пропагандист засветил в сюжете базу оккупантов в Донецке (фото: t.me/ombr72)

"Мы воюем с идиотами (61) ... до этих идиотов ничего не доходит: очередной рашистский военкор сдал базу боевиков", - говорится в публикации.

После этого бойцы ВСУ без труда определили точные координаты для нанесения удара с ювелирной точностью.

Результат такой отработки украинских военных по базе российских захватчиков был показан на видео.

Видео: вот что стало с базой российских захватчиков, которую рассекретил пропагандист