Тупость пропагандиста помогла воинам ВСУ уничтожить базу оккупантов в Донецке (видео)

Российский пропагандист разместил в сети данные о местоположении базы захватчиков в оккупированном Донецке, после чего украинские военные нанесли точный удар по месту дислокации противника.
Об этом 26 августа передали в Telegram-канале 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ им. Черных Запорожцев.
Нужно сказать, что российские "военкоры" и различные представители СМИ, в погоне за санационным материалом и ради бахвальства, рассекречивают места скопления вражеской техники и живой силы далеко не впервые, тем самым фактически помогая украинским защитникам эффективно бить по позициям оккупантов.
В этот раз отличился блогер-пропагандист Павел Зозулин. Он делал репортажи с базы российских оккупантов в Донецке, и выложил в открытом доступе кадры об их местоположении.
Пропагандист засветил в сюжете базу оккупантов в Донецке (фото: t.me/ombr72)
"Мы воюем с идиотами (61) ... до этих идиотов ничего не доходит: очередной рашистский военкор сдал базу боевиков", - говорится в публикации.
После этого бойцы ВСУ без труда определили точные координаты для нанесения удара с ювелирной точностью.
Результат такой отработки украинских военных по базе российских захватчиков был показан на видео.
Видео: вот что стало с базой российских захватчиков, которую рассекретил пропагандист
Напомним, ранее в июне ВСУ увидели в TikTok видео со зданием в Луганской области, в котором боевики ЧВК "Вагнер" оборудовали базу - и уничтожили его.
Также мы писали, что перед этим российский пропагандист слил перемещение техники оккупантов под флагом Красного креста в Киевской области.
К слову, в марте еще один пропагандист из РФ помог ВСУ уничтожить российский военный корабль в порту Бердянска