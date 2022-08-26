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Тупість пропагандиста допомогла воїнам ЗСУ знищити базу окупантів у Донецьку (відео)

Колаж РБК-Україна: ЗСУ розбили базу окупантів завдяки сюжету російського "воєнкора"
Автор: Володимир Костирін

Російський пропагандист розмістив в мережі дані про місцезнаходження бази загарбників в окупованому Донецьку, після чого українські військові завдали точного удару по місцю дислокації противника.

Про це 26 серпня передали в Telegram-каналі 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ ім. Чорних Запорожців.

Потрібно сказати, що російські "воєнкори" і різні представники ЗМІ, у гонитві за санаційним матеріалом і заради хвастощів, розсекречують місця скупчення ворожої техніки та живої сили далеко не вперше, тим самим фактично допомагаючи українським захисникам ефективно бити по позиціях окупантів.

Цього разу відзначився блогер-пропагандист Павло Зозулин. Він робив репортажі з бази російських окупантів в Донецьку, і виклав у відкритому доступі кадри про їх місцезнаходження.

Пропагандист засвітив у сюжеті базу окупантів у Донецьку (фото: t.me/ombr72)

"Ми воюємо з ідіотами (61) ...цим ідіотам нічого не доходить: черговий рашистський воєнкор здав базу бойовиків", - йдеться в публікації.

Після цього бійці ЗСУ без зусиль визначили точні координати для завдання ударів з ювелірною точністю.

Результат такого відпрацювання українських військових по базі російських загарбників був показаний на відео.

Відео: ось що стало з базою російських загарбників, яку розсекретив пропагандист

Нагадаємо, раніше в червні ЗСУ побачили в TikTok відео з будівлею в Луганській області, в якому бойовики ПВК "Вагнер" обладнали базу - і знищили її.

Також ми писали, що перед цим російський пропагандист злив переміщення техніки окупантів під прапором Червоного Хреста в Київській області.

До слова, у березні ще один пропагандист з РФ допоміг ЗСУ знищити російський військовий корабель у порту Бердянська

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Збройні сили УкраїниДонецькпропагандистВійськова базаВійна Росії проти України