TikTok помог уничтожить базу "вагнеровцев" в Луганской области
Вооруженные силы Украины увидели в TikTok видео со зданием, в котором боевики ЧВК "Вагнер" оборудовали базу и уничтожили его.
Об этом рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ.
9 июня украинские военные ударили по местному стадиону во временно оккупированной Кадиевке, где размещались боевики ЧВК Вагнер.
"Было видео, где были эти наемники, снятое в детско-юношеской спортивной школе. Удар был нанесен по стадиону, который расположен в нескольких сотнях метров от той школы. Ситуация следующая. Увидели это видео; выяснили, где оно было снято; отправили туда дрон и он уже нашел эту базу на стадионе, по которой был нанесен удар", - прокомментировал Михайлов.
Он отметил, что речь идет о видео в TikTok.
Как сообщалось ранее, YouTube, TikTok, Twitter и Facebook просят архивировать доказательства военных преступлений россиян - для чего это нужно.
Напомним, Facebook и Instagram решили самостоятельно модерировать контент о войне в Украине.