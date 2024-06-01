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Тунець по-кримськи: рецепт розкішної вечері з аромтом шавлії

Як готуватии тунця по-кримськи (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Ця вишукана вечеря складається з двох стейків риби на грилі з додаванням шавлії та лимону. Готувати цю страву просто і легко, водночас риба корисна для нервової системи завдяки вмісту жирних кислот.

Про те, як готувати тунця за таким рецептом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс Shuba.

Що потрібно для тунця по-кримськи

Для того, щоб приготувати цю просту і водночас вишукану вечерю, потрібні такі інгредієнти:

  • стейк тунця - 2 шт. (по 200-250 г);
  • лимонний сік - 1 ст. л;
  • шавлія - 10 г;
  • сіль (морська) - до смаку;
  • перець - до смаку;
  • оливкова олія - 3 ст. л.;
  • часник - 2 зубчики.

Як готувати тунця по-кримськи

Підготуйте маринад для риби. Для цього очистьте часник та подрібніть його або розчавіть. Налийте в миску олію та додайте часник.

Розімніть в долонях листочки шавлії, щоб вивільнити ефірні олії - і додайте до маринаду. За бажанням додайте сіль та перець.

Натріть маринадом рибні стейки. Накрийте тарілку з ними харчовою плівкою та поставте до холодильника маринуватися на мінімум на 30 хвилин (ліпше до 2 годин).

Розігрійте пательню, викладіть рибні стейки, простеживши, щоб не прилип часник або шавлія.

Для легкого просмаження, щоб всередині тунець був злегка рожевим, достатньо 2 хвилин для кожного боку стейка. Якщо ви хочете більше просмаження, готуйте тунець по 4 хвилини з кожного боку.

Перекладіть готову страву на тарілку та злегка збризніть перед подачею лимонним соком.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати кабачки в пивному клярі.

А також розповідали, як готувати у клярі броколі.

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