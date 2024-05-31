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Хрусткі кабачки у пивному клярі: рецепт смачної закуски до обіду

П'ятниця 31 травня 2024 14:30
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Хрусткі кабачки у пивному клярі: рецепт смачної закуски до обіду Хрусткі кабачки у пивному клярі (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Кабачки - один з найпоширеніших та корисних овочів. З нього можна приготувати безліч страв, від салатів до локшини і навіть овочевих фрикадельок. Один з найпростіших варіантів, який зекономить час та зусилля є приготування кабачків в клярі, що надає страві незабутнього смаку.

Про те, як готувати кабачки в клярі з пивом розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Shuba.

Що потрібно для кабачків в пивному клярі

Для того, щоб приготувати таку просту закуску, вам потрібні наступні інгредієнти:

  • кабачок - 1 шт.;
  • борошно - 140 г;
  • яйця - 1 шт.;
  • пиво - 150 мл;
  • сушений часник - 5 г;
  • олія - 40 мл;
  • перець - до смаку;
  • сіль - до смаку.

Як готувати кабачки в пивному клярі

Помийте кабачок, приберіть вологу рушником або серветками, та наріжте овоч на кружальця шириною 1 см.

Перекладіть нарізаний кабачок до миски, додайте сіль та перець до смаку, часник - і перемішайте компоненти.

Приготуйте кляр: для цього в миску розбийте яйце, додайте 100 г борошна і сіль. Злегка перемішайте і поступово влийте пиво, не перестаючи перемішувати. Змішайте все до однорідної консистенції.

Насипте в миску решту борошна, обваляйте кабачок, після чого занурте шматочок у кляр. Розігрійте олію на пательні, після чого обсмажте кабачки з кожного боку до золотистої скоринки.

Готові кабачки викладіть на серветку або паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир - і кабачки можна їсти.

До речі, нещодавно ми писали про те, як готувати панкейки з сиром та шинкою.

А також розповідали, як приготувати сирну закуску за найпростішим рецептом.

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