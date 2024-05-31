Хрусткі кабачки у пивному клярі: рецепт смачної закуски до обіду
Кабачки - один з найпоширеніших та корисних овочів. З нього можна приготувати безліч страв, від салатів до локшини і навіть овочевих фрикадельок. Один з найпростіших варіантів, який зекономить час та зусилля є приготування кабачків в клярі, що надає страві незабутнього смаку.
Про те, як готувати кабачки в клярі з пивом розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Shuba.
Що потрібно для кабачків в пивному клярі
Для того, щоб приготувати таку просту закуску, вам потрібні наступні інгредієнти:
- кабачок - 1 шт.;
- борошно - 140 г;
- яйця - 1 шт.;
- пиво - 150 мл;
- сушений часник - 5 г;
- олія - 40 мл;
- перець - до смаку;
- сіль - до смаку.
Як готувати кабачки в пивному клярі
Помийте кабачок, приберіть вологу рушником або серветками, та наріжте овоч на кружальця шириною 1 см.
Перекладіть нарізаний кабачок до миски, додайте сіль та перець до смаку, часник - і перемішайте компоненти.
Приготуйте кляр: для цього в миску розбийте яйце, додайте 100 г борошна і сіль. Злегка перемішайте і поступово влийте пиво, не перестаючи перемішувати. Змішайте все до однорідної консистенції.
Насипте в миску решту борошна, обваляйте кабачок, після чого занурте шматочок у кляр. Розігрійте олію на пательні, після чого обсмажте кабачки з кожного боку до золотистої скоринки.
Готові кабачки викладіть на серветку або паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир - і кабачки можна їсти.
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