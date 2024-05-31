ua en ru
Пт, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Броколі у клярі: рецепт легкої вечері менш ніж за півгодини

П'ятниця 31 травня 2024 18:47
UA EN RU
Броколі у клярі: рецепт легкої вечері менш ніж за півгодини Як приготувати броколяі на вечерю (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Броколі - корисний варіант для вечері, проте його смак може набриднути. Це можна легко виправити за допомогою кляру, який робить страву хрумкою та неймовірно смачною - а готувати таку вечерю неймовырно швидко.

Про те, як приготувати броколі у клярі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Shuba.

Що потрібно для броколі в клярі

Для того, щоб приготувати таку легку вечерю, вам потрібні наступні інгредієнти:

  • броколі - 600 г;
  • борошно - 60 г;
  • молоко (жирність 2,5%) - 50 мл;
  • яйця - 2 шт.;
  • олія - 50 мл;
  • панірувальні сухарі - 60 г;
  • перець - до смаку;
  • сіль - до смаку.

Як готувати броколі в клярі

Для початку помийте броколі та поділіть його на суцвіття. Поставте на вогонь каструльку з водою, додайте сіль до смаку та доведіть воду до кипіння. Вкиньте в окріп суцвіття броколі.

Варіть броколі приблизно 4 хвилини - після цього злийте воду через друшляк та зачекайте, доки броколі трохи охолоне.

Приготуйте кляр: для цього розбийте яйця в миску, додайте молоко, сіль і перець до смаку. Збийте суміш до однорідної консистенції. Висипте борошно в іншу тарілку, а в ще одну насипте сухарі.

Охололе броколі спочатку необхідно обкачати в борошні, після цього вмочити в кляр, та запанірувати сухарями.

Розігрійте олію на пательні та підсмажте броколі до рум'яної скоринки - і легка вечеря готова.

До речі, раніше ми розповідали, як готувати мітболи з вершково-грибним соусом.

А також писали про те, як готувати запіканку з картоплею та фаршем.

Читайте РБК-Україна в Google News
готування Рецепти
NEWS
Німеччина дозволила використати свою зброю для ударів по Росії для захисту Харкова
Німеччина дозволила використати свою зброю для ударів по Росії для захисту Харкова