Броколі у клярі: рецепт легкої вечері менш ніж за півгодини
Броколі - корисний варіант для вечері, проте його смак може набриднути. Це можна легко виправити за допомогою кляру, який робить страву хрумкою та неймовірно смачною - а готувати таку вечерю неймовырно швидко.
Про те, як приготувати броколі у клярі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Shuba.
Що потрібно для броколі в клярі
Для того, щоб приготувати таку легку вечерю, вам потрібні наступні інгредієнти:
- броколі - 600 г;
- борошно - 60 г;
- молоко (жирність 2,5%) - 50 мл;
- яйця - 2 шт.;
- олія - 50 мл;
- панірувальні сухарі - 60 г;
- перець - до смаку;
- сіль - до смаку.
Як готувати броколі в клярі
Для початку помийте броколі та поділіть його на суцвіття. Поставте на вогонь каструльку з водою, додайте сіль до смаку та доведіть воду до кипіння. Вкиньте в окріп суцвіття броколі.
Варіть броколі приблизно 4 хвилини - після цього злийте воду через друшляк та зачекайте, доки броколі трохи охолоне.
Приготуйте кляр: для цього розбийте яйця в миску, додайте молоко, сіль і перець до смаку. Збийте суміш до однорідної консистенції. Висипте борошно в іншу тарілку, а в ще одну насипте сухарі.
Охололе броколі спочатку необхідно обкачати в борошні, після цього вмочити в кляр, та запанірувати сухарями.
Розігрійте олію на пательні та підсмажте броколі до рум'яної скоринки - і легка вечеря готова.
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