Украину зальет на выходных: каким областям не повезет больше всех

Погода в Украине в субботу, 28 сентября, ожидается теплая в большинстве областей, но синоптик Наталка Диденко предупредила, что на страну опустятся туманы и пройдут дожди. Об этом она написала в своем прогнозе погоды на Facebook.

"В субботу и воскресенье, по солидным прогностическим моделям, ожидается ощутимое потепление, днем 28 сентября – до +15 +20 градусов, 29 сентября – до +18 +24 градусов. На севере на 2-4 градуса будет ниже. Но учитывайте облачность и туманы, которые ожидаются", - рассказала синоптик и сообщила, где на выходных пройдут дожди.

"В субботу осадки наиболее вероятны в западных областях (карта), на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. В воскресенье атмосферный фронт протянет дожди практически над всеми областями, в течении дня дожди пройдут от Запада к Востоку. И побывают на Севере, Юге и в центре. Словом, будет преобладать влажная погода, но с прояснениями. Если коварный туман, опять же, не помешает", - написала Диденко.

Карта погоды

В Киеве синоптик пообещала хорошую погоду в субботу и предупредила о дождях в воскресенье.

"В Киеве 28-го сентября осадков не ожидается, около 17 градусов тепла. 29-го сентября в столице пройдут дожди, но будет еще теплее, до +19 градусов. Словом, дожди, туманы, солнце и сравнительно высокие градусы – все в одном кувшине в ближайшие выходные", - резюмировала синоптик.