Україну заллє на вихідних: яким області не пощастить більше всіх

Погода в Україні у суботу, 28 вересня, очікується тепла в більшості областей, але синоптик Наталка Діденко попередила, що на країну опустяться тумани і пройдуть дощі. Про це вона написала у своєму прогнозі погоди на Facebook.

"У суботу та неділю, за солідним прогностичними моделями, очікується відчутне потепління, вдень 28 вересня – до +15 +20 градусів, 29 вересня – до +18 +24 градусів. На півночі на 2-4 градуси буде нижче. Але враховуйте хмарність та тумани, які очікуються", - розповіла синоптик і повідомила, де на вихідних пройдуть дощі.

"У суботу опади найбільш вірогідні в західних областях (карта), на решта території України буде переважати суха погода. У неділю атмосферний фронт протягне дощі практично над всіма областями, протягом дня дощі пройдуть від Заходу до Сходу. І побувають на Півночі, Півдні та у центрі. Словом, буде переважати волога погода, але з проясненнями. Якщо підступний туман, знову ж, не завадить", - написала Діденко.

Карта погоди

У Києві синоптик пообіцяла гарну погоду в суботу і попередила про дощі у неділю.

"У Києві 28-го вересня опадів не очікується, близько 17 градусів тепла. 29-го вересня у столиці пройдуть дощі, але буде ще тепліше, до +19 градусів. Словом, дощі, тумани, сонце і порівняно високі градуси – все в одному глечику в найближчі вихідні", - резюмувала синоптик.