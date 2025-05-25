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Туди усі рвуться: 5 найкращих країн для навчання українських студентів у 2025 році

Неділя 25 травня 2025 09:39
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Туди усі рвуться: 5 найкращих країн для навчання українських студентів у 2025 році Куди українським студентам поїхати вчитися за кордон (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

У 2024 році понад 170 тисяч українців стали студентами закордонних університетів, і ця тенденція зростає. У 2025 році сформувався рейтинг країн, які найчастіше обирають українські студенти.

РБК-Україна (проект Styler) розглядає п’ятірку найперспективніших країн для навчання, що поєднують доступність, якість і можливості.

Нідерланди

Нідерланди очолюють рейтинг європейських країн за кількістю англомовних програм та якістю підготовки студентів. Університети тут тісно співпрацюють з міжнародними компаніями, що значно підвищує шанси випускників на працевлаштування.

Навчання орієнтоване на практику, а студенти залучені до реальних проєктів уже з першого року. У країні пропонують понад 2000 англомовних освітніх програм у найрізноманітніших сферах.

Особливо популярні спеціальності: IT, інженерія, міжнародні відносини, бізнес, мистецтво та дизайн. Вартість освіти нижча, ніж у США чи Великій Британії, а якість - на високому рівні.

Польща

Польща вже давно стала надійним освітнім напрямком для української молоді. Географічна та культурна близькість роблять адаптацію легкою, а дипломи визнаються по всьому світу. Студенти можуть навчатися польською мовою безкоштовно або обрати англомовну програму за доступну вартість.

Після завершення навчання можна легко отримати посвідку на постійне проживання в ЄС. Популярні напрямки включають медицину, архітектуру, IT, економіку та менеджмент. Польща - ідеальне поєднання якості, доступності й можливостей.

Туди усі рвуться: 5 найкращих країн для навчання українських студентів у 2025 роціУніверситет імені Адама Міцкевича (фото: Вікіпедія)

Ірландія

Ірландія стрімко набирає популярність серед українських студентів завдяки своїй технологічній спрямованості. Вартість навчання нижча, ніж у Британії чи США, а якість не поступається.

Випускники мають змогу пройти стажування в офісах Google, Apple, Facebook чи IBM, розташованих у Дубліні. Вища освіта тут англомовна, сучасна й тісно пов’язана з інноваціями.

Серед найзатребуваніших галузей - ІТ, фінанси, фармацевтика, біотехнології та інженерія. Ірландія - це чудовий старт для кар’єри у цифровому світі.

Велика Британія

Навчання у Великій Британії - це не лише про диплом, а й про неперевершену якість освіти. Такі університети, як Оксфорд, Кембридж, UCL чи Imperial College, входять у світові топи. Тут пропонують сильну наукову базу, сучасні лабораторії та широкий вибір академічних дисциплін.

Британський диплом визнається роботодавцями у всьому світі, що відкриває двері до міжнародної кар’єри. Особливо популярні такі напрямки, як право, міжнародні відносини, медицина, економіка та дизайн. Освіта тут вимагає інвестицій, але її результат того вартий.

Туди усі рвуться: 5 найкращих країн для навчання українських студентів у 2025 роціОксфорд - це справжнє студентське містечко (фото: Вікіпедія)

США

Сполучені Штати залишаються беззаперечним фаворитом для тих, хто мріє про гнучку освіту та грандіозні перспективи. Американські університети пропонують глибоке академічне навчання і широкі можливості для наукової роботи.

Система дозволяє змінювати спеціальність у процесі навчання, а кількість стипендій для українців щороку зростає. Студенти можуть обрати зі сотень спеціальностей і зосередитися на практичній підготовці.

Серед найпопулярніших галузей - ІТ, інженерія, бізнес і креативні індустрії. США - це стартова платформа для глобальної кар’єри.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Study.ua, Simplex.ua, Visit Ukraine.

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