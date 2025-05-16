Коли "дуже треба": як туристу знайти вбиральню у будь-якій європейській країні

Мандрівки Європою відкривають не лише нові горизонти, а й нові правила гігієни. Тут навіть похід до вбиральні може стати культурним шоком.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ресурс Rick Steves розповідає про тонкощі відвідування вбиральні у європейських країнах.

Де знайти туалет

Відчайдушно шукаєте вбиральню? Є кілька перевірених варіантів. У ресторанах і кав’ярнях можна просто зайти і знайти туалет - особливо в закладах із відкритою терасою. Іноді варто запитати: "Туалет?".

У фастфудах - майже завжди є вільний доступ, хоч іноді для цього потрібен чек з кодом. У деяких місцях навіть світло спеціально синє - аби унеможливити вживання наркотиків.

Туалети в установах і на вулицях

Якщо поблизу немає кафе, шукайте туалет у музеях, бібліотеках, книгарнях, торгових центрах або на вокзалах. Великі готелі теж часто мають вільні та чисті вбиральні. У містах, таких як Париж, є безкоштовні автоматичні кабінки (санісети), які дезінфікуються після кожного користування.

Деякі міста мають карти публічних туалетів онлайн. У Лондоні на станціях метро є безкоштовні WC. А у Мюнхені існує закон: якщо заклад подає пиво - зобов’язаний пускати в туалет усіх охочих, навіть не клієнтів.

Вуличний туалет у Парижі (фото: ricksteves.com)

Платні туалети та персонал

У громадських місцях - на вокзалах, заправках, у музеях - часто доводиться платити за вхід до туалету. Це зазвичай дрібна монета, тож не забувайте носити з собою дрібні гроші.

Деякі вбиральні мають автоматичні сидіння, які очищаються після кожного використання - справжнє шоу. Іноді плата не за сам туалет, а за папір або просто залишають "чашу для чайових". Працівники таких місць можуть бути суворими - зрозумійте їх, у них непроста робота.

Незвичні способи змивання

У Європі унітази можуть мати зовсім інші механізми змиву. У старих туалетах це може бути шнурок замість звичної кнопки - бачок зазвичай розміщений високо на стіні. У сучасних - дві кнопки: одна для звичайного змиву, інша - для економії води.

У Великій Британії зустрічається "помпова" система, де важіль потрібно натиснути з правильною силою - занадто слабко чи сильно не спрацює. Тут важливо бути рішучим, але обережним.

Туалетний папір і особливості каналізації

У Європі туалетний папір використовують, але його часто може не бути. Тому краще завжди мати з собою кишенькові серветки.

У деяких країнах, зокрема в Греції чи Туреччині, каналізація настільки слабка, що папір не можна кидати в унітаз - біля нього стоїть кошик для використаного паперу.