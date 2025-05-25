Туда все рвутся: 5 лучших стран для обучения украинских студентов в 2025 году

В 2024 году более 170 тысяч украинцев стали студентами зарубежных университетов, и эта тенденция растет. В 2025 году сформировался рейтинг стран, которые чаще всего выбирают украинские студенты.

Нидерланды

Нидерланды возглавляют рейтинг европейских стран по количеству англоязычных программ и качеству подготовки студентов. Университеты здесь тесно сотрудничают с международными компаниями, что значительно повышает шансы выпускников на трудоустройство.

Обучение ориентировано на практику, а студенты вовлечены в реальные проекты уже с первого года. В стране предлагают более 2000 англоязычных образовательных программ в самых разных сферах.

Особенно популярны специальности: IT, инженерия, международные отношения, бизнес, искусство и дизайн. Стоимость образования ниже, чем в США или Великобритании, а качество - на высоком уровне.

Польша

Польша уже давно стала надежным образовательным направлением для украинской молодежи. Географическая и культурная близость делают адаптацию легкой, а дипломы признаются по всему миру. Студенты могут учиться на польском языке бесплатно или выбрать англоязычную программу за доступную стоимость.

После завершения обучения можно легко получить постоянный вид на жительство в ЕС. Популярные направления включают медицину, архитектуру, IT, экономику и менеджмент. Польша - идеальное сочетание качества, доступности и возможностей.

Университет имени Адама Мицкевича (фото: Википедия)

Ирландия

Ирландия стремительно набирает популярность среди украинских студентов благодаря своей технологической направленности. Стоимость обучения ниже, чем в Великобритании или США, а качество не уступает.

Выпускники имеют возможность пройти стажировку в офисах Google, Apple, Facebook или IBM, расположенных в Дублине. Высшее образование здесь англоязычное, современное и тесно связано с инновациями.

Среди самых востребованных отраслей - ИТ, финансы, фармацевтика, биотехнологии и инженерия. Ирландия - это отличный старт для карьеры в цифровом мире.

Великобритания

Обучение в Великобритании - это не только о дипломе, но и о непревзойденном качестве образования. Такие университеты, как Оксфорд, Кембридж, UCL или Imperial College, входят в мировые топы. Здесь предлагают сильную научную базу, современные лаборатории и широкий выбор академических дисциплин.

Британский диплом признается работодателями во всем мире, что открывает двери к международной карьере. Особенно популярны такие направления, как право, международные отношения, медицина, экономика и дизайн. Образование здесь требует инвестиций, но его результат того стоит.

Оксфорд - это настоящий студенческий городок (фото: Википедия)

США

Соединенные Штаты остаются безоговорочным фаворитом для тех, кто мечтает о гибком образовании и грандиозных перспективах. Американские университеты предлагают глубокое академическое обучение и широкие возможности для научной работы.

Система позволяет менять специальность в процессе обучения, а количество стипендий для украинцев ежегодно растет. Студенты могут выбрать из сотен специальностей и сосредоточиться на практической подготовке.

Среди самых популярных отраслей - ИТ, инженерия, бизнес и креативные индустрии. США - это стартовая платформа для глобальной карьеры.