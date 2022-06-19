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Туда, где идут бои! Волонтеры просят помочь собрать средства

Волонеры просят о помощи для фронта (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Волонтер Наталья Юсупова опубликовала пост с просьбой о помощи собрать средства на очень важный прибор, который нужен нашим защитникам на фронте.

Реквизиты волонтер разместила на своей странице в Facebook.

"Срочно, осталось собрать еще 17 тысяч! Туда, где идут адские бои. Квадрокоптер Аутел нужно выкупить срочно. Цена со скидкой 52 тысячи. Очень прошу. Каждая копейка помощи, 5, 30, 100 гривен - кто как может!" - написала Наталья Юсупова.

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталія

4149 4993 7434 4032 приват, Юсупова

Ранее волонтер рассказывала, что квадрокоптеры очень важны для украинских бойцов - они являются "глазами" на фронте. И закупать нужно именно модели Мавик комбо, а они довольно дорогие - от 100 тысяч гривен за штуку. А дроны Аутел стоят от 1800 евро за штуку.

Кстати, ранее мы писали, что волонтеры собирают на специальные аппараты ВАК и расходники к ним.

А еще мы рассказывали о том, волонтер Наталья Юсупова дала отчет о потраченных средствах и рассказала, какие потребности украинских защитников нужно закрыть срочно в ближайшие дни.

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сбор средствнужна помошьНаталья Юсупова