Туда, где идут бои! Волонтеры просят помочь собрать средства

Волонтер Наталья Юсупова опубликовала пост с просьбой о помощи собрать средства на очень важный прибор, который нужен нашим защитникам на фронте.
Реквизиты волонтер разместила на своей странице в Facebook.
"Срочно, осталось собрать еще 17 тысяч! Туда, где идут адские бои. Квадрокоптер Аутел нужно выкупить срочно. Цена со скидкой 52 тысячи. Очень прошу. Каждая копейка помощи, 5, 30, 100 гривен - кто как может!" - написала Наталья Юсупова.
Пайпал
pp@nataliiayusupova.name.
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Ранее волонтер рассказывала, что квадрокоптеры очень важны для украинских бойцов - они являются "глазами" на фронте. И закупать нужно именно модели Мавик комбо, а они довольно дорогие - от 100 тысяч гривен за штуку. А дроны Аутел стоят от 1800 евро за штуку.
Кстати, ранее мы писали, что волонтеры собирают на специальные аппараты ВАК и расходники к ним.
А еще мы рассказывали о том, волонтер Наталья Юсупова дала отчет о потраченных средствах и рассказала, какие потребности украинских защитников нужно закрыть срочно в ближайшие дни.