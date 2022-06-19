Туда, где идут бои! Волонтеры просят помочь собрать средства

"Срочно, осталось собрать еще 17 тысяч! Туда, где идут адские бои. Квадрокоптер Аутел нужно выкупить срочно. Цена со скидкой 52 тысячи. Очень прошу. Каждая копейка помощи, 5, 30, 100 гривен - кто как может!" - написала Наталья Юсупова.

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталія

4149 4993 7434 4032 приват, Юсупова

Ранее волонтер рассказывала, что квадрокоптеры очень важны для украинских бойцов - они являются "глазами" на фронте. И закупать нужно именно модели Мавик комбо, а они довольно дорогие - от 100 тысяч гривен за штуку. А дроны Аутел стоят от 1800 евро за штуку.