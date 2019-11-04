В ТЦ Мариуполя расхаживал обнаженный мужчина: в сеть попало видео

В центре Мариуполя люди наблюдали мужчину, который бродил по магазину обнаженным
В одном из торговых центров Мариуполя расхаживал обнаженным мужчина. На нем не было ничего из одежды. Инцидент произошел в ТЦ ПортCity. 2 ноября, в субботу. Об этом сообщает "Мариуполь-Лайф" в своем Telegram-канале. Горожанин привлек внимание людей также своей неординарной прической.
Мариуполец без одежды и с необычной прической прогуливался по второму этажу в районе кинотеатра.
Почему мужчина в таком виде появился в общественном месте установит полиция.
Видео: Обнаженный мужчина в ТЦ Мариуполя (YouTube)
Пользователи соцсетей отреагировали на странный поступок человека в комментариях к видео на YouTube.