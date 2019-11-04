В ТЦ Маріуполя ходив голий чоловік: у мережу потрапило відео

В одному з торгових центрів Маріуполя ходив голим чоловік. На ньому не було нічого з одягу. Інцидент стався в ТЦ ПортCity. 2 листопада, в суботу. Про це повідомляє "Маріуполь-Лайф" у своєму Telegram-каналі. Городянин привернув увагу людей своєю неординарною зачіскою.

Маріуполець без одягу і з незвичайною зачіскою прогулювався по другому поверху в районі кінотеатру.

Чому чоловік у такому вигляді з'явився в громадському місці встановить поліція.

Відео: Оголений чоловік у ТЦ Маріуполя (YouTube)

Користувачі соцмереж відреагували на дивний вчинок людини у коментарях до відео на YouTube.

Черговий воїн світла, судячи з приче?))

Думаю це Термінатор щойно прийшов з майбутнього))

Кіборг-термінатор прилетів з майбутнього, щоб зірвати перемир'я на Донеччині і влаштувати третій Майдан.

Скріншот коментарів (YouTube)