В ТЦ Маріуполя ходив голий чоловік: у мережу потрапило відео

У центрі Маріуполя люди спостерігали чоловіка, який бродив по магазину оголеним
В одному з торгових центрів Маріуполя ходив голим чоловік. На ньому не було нічого з одягу. Інцидент стався в ТЦ ПортCity. 2 листопада, в суботу. Про це повідомляє "Маріуполь-Лайф" у своєму Telegram-каналі. Городянин привернув увагу людей своєю неординарною зачіскою.
Маріуполець без одягу і з незвичайною зачіскою прогулювався по другому поверху в районі кінотеатру.
Чому чоловік у такому вигляді з'явився в громадському місці встановить поліція.
Відео: Оголений чоловік у ТЦ Маріуполя (YouTube)
Користувачі соцмереж відреагували на дивний вчинок людини у коментарях до відео на YouTube.