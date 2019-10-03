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В метро Киева произошел вопиющий инцидент: все детали и видео

STYLERПроисшествия    03.10.2019 - 15:49
В метро Киева произошел вопиющий инцидент: все детали и видео
Метро Киева (коллаж: РБК-Украина)

Пассажиры Киевского метрополитена старались не обращать внимание на неадеквата

В метро Киева случился странный и удручающий инцидент. Молодой парень, находясь в вагоне подземки, закурил сигарету во время движения. Видео с ЧП опубликовал ресурс Киев Оперативный в Facebook.

При этом остальные пассажиры реагировали довольно спокойно на вызывающее поведение парня.

Единственные, кто "заценил" парня, стали молодые люди, сидящие напротив. Он встал и предложил им затянуться тоже. Судя по их общению, они либо были вместе, либо считают дерзкий поступок стоящим уважения.

"Самое настоящее быдло в столичном метро. P.S: "Классно", что другие пассажиры делают, будто не видят его", - подписано видео.

Самое настоящее быдло в столичном метро. P.S: «Классно», что другие пассажиры делают будто не видят его.

Опубліковано Киев Оперативный Середа, 2 жовтня 2019 р.

В метро Киева пассажир курил в вагоне (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи в комментариях возмущены подобным инцидентом и оставляют сотни комментариев.

  • Этого видео достаточно, чтобы показательно наказать любителя показательно покурить в общественном месте. Ждем реакцию полиции.
  • Говорить точно бесполезно. Подача в голову и выкинуть на следующей станции. Без драки не обойдется.
  • Нет смысла делать ему замечание. Он все равно сам себя накажет.
  • Ну понятно, что никто не хотел вмешиваться. Но кнопочка же есть! И мобильник, 102 набрать из другого конца вагона...

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