Цю "звичайну" українську монету оцінили у 17 тисяч. Ось як вона виглядає

У чому особливість монети

Власник лоту, продавець з Миколаєва, одразу зазначив його класифікацію. За каталогом цінних та рідкісних монет України ці 25 копійок отримали "шифр" - 4БАм, Англійський чекан.

Монета за 17 тисяч гривень (фото: violity.com)

І якщо придивитися на фото, то можна помітити, чим цей лот відрізняється від інших монет такого ж номіналу.

25 копійок 1992 року (фото: violity.com)

Річ у тому, що ці 25 копійок викарбували з цікавою особливістю на аверсі. І якщо на звичайних монетах щит ніби "вдавлено", а тризуб "опуклий", то тут все навпаки.

Скільки коштують 25 копійок 1992 року карбування

Такі "чеканки" оцінюють по-різному. Усе залежить від стану монети й "апетиту" продавця. Власник цього лоту оцінив його у 17 тисяч гривень.

25 копійок 1992 року - вартість (скріншот)

Втім, вартість монети може "злетіти", якщо нумізмати почнуть робити нові ставки. Нині ж за лотом спостерігає 8 користувачів.