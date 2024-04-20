Эту "обычную" украинскую монету оценили в 17 тысяч. Вот как она выглядит

В чем особенность монеты

Владелец лота, продавец из Николаева, сразу указал на его классификацию. По каталогу ценных и редких монет Украины эти 25 копеек получили "шифр" - 4БАм, Английский чекан.

Монета за 17 тысяч гривен (фото: violity.com)

И если присмотреться на фото, то можно заметить, чем этот лот отличается от других монет такого же достоинства.

25 копеек 1992 года (фото: violity.com)

Дело в том, что эти 25 копеек отчеканены с интересной особенностью на аверсе. И если на обычных монетах щит будто "вдавлен", а трезубец "выпуклый", то здесь все наоборот.

Сколько стоят 25 копеек 1992 года чеканка

Такие "чеканки" оценивают по-разному. Все зависит от состояния монеты и "аппетита" продавца. Владелец этого лота оценил его в 17 тысяч гривен.

25 копеек 1992 года - стоимость (скриншот)

Впрочем, стоимость монеты может "взлететь", если нумизматы начнут делать новые ставки. Сейчас за лотом наблюдает 8 пользователей.