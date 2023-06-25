Эту ошибку при варке картофеля делают практически все люди

Рецепт приготовления отварного картофеля настолько прост, что многие люди не сомневаются в его правильности. Помыть, очистить кожуру, залить водой и поставить на плиту. Подождать, пока вода закипит, посолить, убавить огонь и варить до готовности - именно так указано во всех рецептах.

Однако тут есть ошибка, которая быстро уничтожает все полезные качества этого овоща. Какая именно - читайте ниже.

Молодой картофель

Такой картофель, когда кожура еще совсем тоненькая, лучше вообще не чистить и даже не скрести. Нужно очень хорошо помыть картофелины, можно даже подержать их в теплой воде минут 15-20, потом сполоснуть.

А после приготовления нужно заправить зеленью и сливочным маслом или же сметаной - по собственному вкусу, а потом подавать на стол. В неочищенном картофеле так останется больше полезных микроэлементов.

Обычный картофель

Когда кожура становится жесткой, то ее лучше перед приготовлением очищать. Хотя картофель "в мундире" все равно остается более полезным продуктом.

Однако самая главная ошибка в приготовлении картофеля кроется совершенно в другом. А именно - в температуре воды, в которой вы будете готовить овощ.

Обычно кастрюлю с очищенным (или неочищенным) картофелем заливают водой из-под крана и ставят на огонь. Потом дают постепенно закипеть.

Как правильно варить картофель

Опытные кулинары считают, что традиционный способ неправильный и он убивает полезные вещества, которые есть в этом овоще.

И оказывается, нужно опускать картофель в кипящую жидкость. То есть, вы его чистите, моете, режете. Ставите кастрюлю с водой на огонь, даете ей закипеть, добавляете немного соли, а только после этого - опускаете картофель в кипящую воду и варите его до готовности. Именно при таком способе готовке вы сохраните большинство полезных веществ и микроэлементов.