Цю кімнатну рослину визнали найвитривалішою: розкішний вазон виживає за будь-яких умов

Деякі кімнатні рослини настільки непримхливі і витривалі, що здатні виживати за будь-яких умов.
Про одну з таких дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.
Ця кімнатна рослина, яку ще називають "щучий хвіст" заслужила репутацію "незнищенної". Рослина добре росте та непримхлива до догляду.
Вона добре росте на сонці й у тіні, переносить сухе повітря, протяги, рідкий полив.
Цікаво, що рослина може рости взагалі без природного світла, і при цьому добре себе почуватиме.
Сансев'єрія - гарна і невибаглива (фото: rastenievod.com)
Фахівці кажуть, що з сансев'єрією у спальні ви чудово спатимете. Вона виділяє фітонциди та дезінфікує повітря.
Це одна з найкращих кімнатних рослин для поглинання токсинів, що потрапляють у повітря, включаючи формальдегід, оксид азоту, бензол, ксилол та трихлоретилен.
А ще сансев'єрія - одна з небагатьох кімнатних рослин, які продовжують перетворювати вуглекислий газ на кисень навіть у нічний час.
Види сансев'єрії (фото: t.me/Квіти та рослини)
Раніше ми писали, який спосіб поливу шкодить кімнатним рослинам.
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