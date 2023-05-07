Цю кімнатну рослину визнали найвитривалішою: розкішний вазон виживає за будь-яких умов

Мова йде про красуню сансев'єрію

Ця кімнатна рослина, яку ще називають "щучий хвіст" заслужила репутацію "незнищенної". Рослина добре росте та непримхлива до догляду.

Вона добре росте на сонці й у тіні, переносить сухе повітря, протяги, рідкий полив.

Цікаво, що рослина може рости взагалі без природного світла, і при цьому добре себе почуватиме.

Сансев'єрія - гарна і невибаглива (фото: rastenievod.com)

Сансев'єрія - корисна для вашої оселі

Фахівці кажуть, що з сансев'єрією у спальні ви чудово спатимете. Вона виділяє фітонциди та дезінфікує повітря.

Це одна з найкращих кімнатних рослин для поглинання токсинів, що потрапляють у повітря, включаючи формальдегід, оксид азоту, бензол, ксилол та трихлоретилен.

А ще сансев'єрія - одна з небагатьох кімнатних рослин, які продовжують перетворювати вуглекислий газ на кисень навіть у нічний час.

Види сансев'єрії (фото: t.me/Квіти та рослини)

Рослині потрібен мінімальний догляд