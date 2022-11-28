UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цю кімнатну рослину визнали найкращою для дому: чистить повітря і невибаглива в догляді

Фото: Кімнатні рослини (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Кімнатні рослини - наші зелені помічники, які і око радують своїм пишним ростом, і повітря очищають. А згідно з прикметами, можуть привертати щастя в дім, де їх тримають. Які ж зелені кущики вважаються ідеальними, особливо для лінивих господарів?

Про це пише канал Квіти і рослини.

Ця квітка - хлорофітум!

Він один з найпростіших і невибагливих у догляді, може виживати на шафі в дальньому кутку кімнати, куди майже не дістає сонячне світло, обходячись тривало без поливу. Може спокійно перенести надлишок вологи, протяг або духоту.

Догляд:

  • Раз на 7-10 днів полив кімнатною водою;
  • раз на 2 тижні підгодівля універсальним добривом для росту;
  • бажано рідкі купання під душем.

Хлорофітум - відмінний поглинач всіх шкідливих речовин, що знаходяться в повітрі, а тому поверхню листя краще утримувати чистою.

Фото: Хлорофітум (freepik)

Прикмети про хлорофітум

Вважається, що рослина дуже вразлива до енергетики в домі. Якщо в сім’ї несприятлива обстановка, постійна напруга і конфлікт, квітка рости не буде.

Якщо ж листя добре росте, здорове, в родині панує взаєморозуміння, любов і довіру.

Якщо пагони почали активно рости і розростатися - власника чекає велика удача. Це може говорити й про зміни в особистому житті.

Крім того, якщо хтось сторонній намагається негативно вплинути на господарів квартири, квітка вловлює цю енергетику і швидко вбирає її.

Хлорофітум називають щасливою квіткою

Подейкують, що хлорофітум здатний приносити щастя своїм власникам. Він допомагає тим, хто страждає від депресивного стану і не може знайти свою другу половину.

Якщо вам не щастить, варто завести вдома саме його. У народі кажуть, що "зелений фонтанчик" допомагає людям влаштувати свою долю.

Раніше ми писали, як приготувати безкоштовне добриво для рослин з цибулиння, цитрусових шкірок чи шкірок від бананів.

Також читайте, які рослини краще викинути з дому, щоб відчути себе значно краще.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рослиникомнатные растения