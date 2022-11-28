Это комнатное растение признали лучшим для дома: чистит воздух и неприхотливо в уходе

Комнатные растения – наши зеленые помощники, которые и глаз радуют своим пышным ростом, и воздух очищают. А согласно приметам могут привлекать счастье в дом, где их держат. Какие же зеленые кустики считаются идеальными, особенно для ленивых хозяев?
Об этом пишет канал Квіти і рослини.
Он один из самых простых и неприхотливых в уходе, может выживать на шкафу в дальнем углу комнаты, куда почти не достает солнечный свет, продолжая обходиться без полива. Может спокойно перенести избыток влаги, сквозняк или духоту.
Хлорофитум – отличный поглотитель всех вредных веществ, находящихся в воздухе, а потому поверхность листьев лучше удерживать чистой.
Фото: Хлорофитум (freepik)
Считается, что растение очень уязвимо к энергетике в доме. Если в семье неблагоприятная обстановка, постоянное напряжение и конфликт, цветок расти не будет.
Если же листья хорошо растут, здоровые, в семье царит взаимопонимание, любовь и доверие.
Если побеги начали активно расти и разрастаться – владельца ждет большая удача. Это может говорить и об изменениях в личной жизни.
Кроме того, если кто-то посторонний пытается отрицательно повлиять на хозяев квартиры, цветок улавливает эту энергетику и быстро впитывает ее.
Говорят, что хлорофитум способен приносить счастье своим обладателям. Он помогает тем, кто страдает депрессивным состоянием и не может найти свою вторую половинку.
Если вам не везет, стоит завести дома именно его. В народе говорят, что "зеленый фонтанчик" помогает людям устроить свою судьбу.
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