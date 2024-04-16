Яку фразу категорично не можна казати другові та що може статись

Криза у дружбі

Кожен план, який не виконується, кожне повідомлення, яке залишається без відповіді протягом кількох годин або днів, є приводом для тривоги, навіть якщо між вами та іншою людиною все чудово.

Неминуче такий вид здогадок і катастрофічних стосунків завдає шкоди вашим зв’язкам із родиною та друзями.

Терапевт Анна Посс розповіла, що друзі можуть бути напруженими, відчуваючи, що їм доводиться переосмислювати спілкування, щоб переконатися, що ви не образились. Образа може вирости у стосунках, де одній людині постійно доводиться заспокоювати іншу - такий тип емоційної праці може бути виснажливим.

Але якщо ви схильні до занепокоєння, то відсутність спілкування з другом може здатися вам злим бажанням перервати спілкування. Хоча насправді друг просто виснажений після тяжкого робочого дня.

Якої фрази уникати

Залежно від того, наскільки ви близькі друзі, може бути прийнятним повільне згасання, коли ви поступово менше контактуєте та спілкуєтеся.

Експерт із питань дружби та психолог Андреа Боніор розповів, що краще не використовувати у дружні таку фразу "ти такий злий на мене".

Інакше ви ризикуєте, що ваш друг буде ще більше злитися, засмучуватися та розчаровуватися в вас.

Якщо відбулися помітні зміни у спілкуванні чи динаміці дружби, корисніше простягнути руку допомоги. Це може бути просте непорозуміння, яке можна легко виправити.

У вашого друга можуть бути особисті проблеми або проблеми з іншими людьми, про які він неохоче або соромиться говорити.