Какую фразу категорически нельзя говорить другу и что может произойти

Кризис в дружбе

Каждый план, который не выполняется, каждое сообщение, остающееся без ответа в течение нескольких часов или дней, является поводом для тревоги, даже если между вами и другим человеком все отлично.

Неизбежно такой вид догадок и катастрофических отношений наносит ущерб вашим связям с семьей и друзьями.

Терапевт Анна Посс рассказала, что друзья могут быть напряженными, чувствуя, что им приходится переосмысливать общение, чтобы убедиться, что вы не обижаетесь. Обида может вырасти в отношениях, где одному человеку постоянно приходится успокаивать другого - такой тип эмоционального труда может быть изнурительным.

Но если вы склонны к беспокойству, то отсутствие общения с другом может показаться вам злым желанием прервать общение. Хотя на самом деле друг просто истощен после тяжелого рабочего дня.

Какой фразы избегать

В зависимости от того, насколько вы близки друзья, может быть приемлемым медленное угасание, когда вы постепенно меньше контактируете и общаетесь.

Эксперт по дружбе и психолог Андреа Бониор рассказал, что лучше не использовать в дружестве такую фразу "ты такой злой на меня".

Иначе вы рискуете, что ваш друг будет еще больше злиться, расстраиваться и разочаровываться в вас.

Если произошли заметные изменения в общении или динамике дружбы, полезнее протянуть руку помощи. Это может быть просто недоразумение, которое можно легко исправить.

У вашего друга могут быть личные проблемы или проблемы с другими людьми, о которых он неохотно или стесняется говорить.