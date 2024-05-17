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Ця звичка завдає стільки ж шкоди, як й 100 сигарет: від чого потрібно відмовитися негайно

П'ятниця 17 травня 2024 07:39
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Ця звичка завдає стільки ж шкоди, як й 100 сигарет: від чого потрібно відмовитися негайно Яка погана звичка шкідлівіша за куріння (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про дуже шкідливу звичку, яка за одну годину завдає такої ж шкоди організму, як й 100 викурених сигарет.

Що це за згубна звичка та яку шкоду вона може нанести організму, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

У підготовці матеріалу використані джерела: Держпродспоживслужба, Instagram кардіолога Богдана Авраменко.

За словами медиків, курець кальяну вдихає в 30-40 разів більше диму, ніж курець сигарети. Смако-ароматичні домішки суміші для кальяну також покликані полегшити вдихання більшої кількості диму.

Одна година куріння кальяну має таку ж шкоду для організму людини, як 100 викурених сигарет.

Кальян - це тютюновий виріб, який містить нікотин. Тривале вживання кальяну вважають прямо пов'язаним з нікотиновою залежністю, що може стати причиною вживання тютюнових виробів одночасно.

Українцям нагадують, що безпечного куріння не існує. Зазначається, що куріння кальяну в приміщенні - найпоширеніше порушення антитютюнового закону. І таке куріння принесе шкоду не тільки тим, хто курить, а й всім, хто знаходиться поруч.

Як зазначає терапевт та кардіолог Богдан Авраменко, куріння кальяну зараз дуже популярна розвага у молоді. І це становить загрозу та небезпеку з кардіологічної точки зору в майбутньому.

"В кальяні кількість продуктів горіння та монооксиду вуглецю в рази більша ніж у звичайній сигареті. В результаті, чим більше куриш, тим гірше не тільки для серця, а й для легень. Тому що розвиток раку легень, ротоглотки та стравоходу значно вищий", - підкреслює лікар.

При курінні кальяну у повітря виділяються різноманітні хімічні речовини, зокрема, поліциклічні вуглеводні, що є канцерогенами, чадний газ, тверді часточки, що можуть становити серйозні загрози для людей навколо.

Раніше ми писали про те, що названий найбільш шкідливий вид куріння.

А ще розповідали про те, чи справді пізно кидати курити при тривалій залежності.

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