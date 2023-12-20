Чи справді пізно кидати курити при тривалій залежності: лікар дала точну відповідь

Існує міф, що нібито взагалі немає сенсу кидати курити при тривалому стажі куріння. Варто знати, чому ніколи не пізно позбутися цієї шкідливої звички та як покращиться здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.

Що станеться з організмом

Сімейний лікар Віта Бей розповіла, чому ніколи не пізно кинути курити. Зокрема, після останньої сигарети сось що станеться:

за 20 хвилин нормалізуються пульс та тиск

за 12 годин знижується вміст чадного газу у крові до норми

за 48 годин з організму повністю виводиться нікотин

через рік ризик передчасної смерті від серцево-судинних захворювань зменшується вдвічі

Важливо пам'ятати, що безпечного куріння не існує. Загрозу для здоров’я несуть як звичайні сигарети, так і електронні, а також тютюнові вироби для нагрівання та кальяни.

І навіть кілька сигарет час від часу все одно шкодять серцю та судинам. Тому варто кинути курити або не починати взагалі.

Які хвороби провокує куріння

Куріння спричиняє багато різних захворювань та хвороб, таких як:

хвороби дихальних шляхів та астма

онкологічні захворювання різних частин тіла та органів

коронарна хвороба серця, інфаркти та інсульти

остеопорози

катаракта та сліпота

парадонтози

захворювання судин, аневризма аорти

безпліддя, імпотенція

Захворювання спричиняє не лише активне куріння. Пасивні курці (які вдихають тютюновий дим поряд із курцем), також підпадають під ризик отримати одну із вищеперерахованих хвороб.

Важливо, що батьки, які курять, подають поганий приклад своїм дітям, змінюють їхні уявлення про соціальну прийнятність куріння. Науково доведено, що діти та підлітки з родин, де хоча б один із батьків вживає тютюнові вироби, мають у сім разів більші шанси почати курити.