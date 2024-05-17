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Эта привычка наносит столько же вреда, как и 100 сигарет: от чего нужно отказаться немедленно

Пятница 17 мая 2024 07:39
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Эта привычка наносит столько же вреда, как и 100 сигарет: от чего нужно отказаться немедленно Какая плохая привычка вреднее курения (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Всемирная организация здравоохранения предупреждает об очень вредной привычке, которая за один час наносит такой же вред организму, как и 100 выкуренных сигарет.

Что это за пагубная привычка и какой вред она может причинить организму, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В подготовке материала использованы источники: Госпродпотребслужба, Instagram кардиолога Богдана Авраменко.

По словам медиков, курильщик кальяна вдыхает в 30-40 раз больше дыма, чем курильщик сигареты. Вкусно-ароматические примеси смеси для кальяна также призваны облегчить вдыхание большего количества дыма.

Один час курения кальяна имеет такой же вред для организма человека, как 100 выкуренных сигарет.

Кальян - это табачное изделие, содержащее никотин. Длительное употребление кальяна считают прямо связанным с никотиновой зависимостью, что может стать причиной употребления табачных изделий одновременно.

Украинцам напоминают, что безопасного курения нет. Отмечается, что курение кальяна в помещении - самое распространенное нарушение антитабачного закона. И такое курение принесет вред не только курящим, но и всем находящимся рядом.

Как отмечает терапевт и кардиолог Богдан Авраменко, курение кальяна сейчас очень популярно развлечение молодежи. И это представляет угрозу и опасность с кардиологической точки зрения в будущем.

"В кальяне количество продуктов горения и моно оксида углерода в разы больше чем в обычной сигарете. В результате чем больше куришь, тем хуже не только для сердца, но и для легких. Потому что развитие рака легких, ротоглотки и пищевода значительно выше", - подчеркивает врач.

При курении кальяна в атмосферу выделяются разнообразные химические вещества, в частности, полициклические углеводороды, являющиеся канцерогенами, угарный газ, твердые частицы, которые могут представлять серьезные угрозы людям вокруг.

Ранее мы писали, что назван самый вредный вид курения.

А еще рассказывали о том, действительно ли поздно бросать курить при длительной зависимости.

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