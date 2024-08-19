Ця зла дівчинка з гребінцем стала мемом. Як вона виглядає зараз та з якого фільму сцена (фото)

Багато хто бачив смішну "гіфку" або картинку зі злою маленькою дівчинкою, яка махає гребінцем. І мало хто знає, що це сцена з фільму 90-х.
Як зараз виглядає та дівчинка, яка стала мемом, і в якій кінокартині вона знімалася, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Вже багато років мережею "гуляють" картинки, відео та анімації з цією дівчинкою. Вона чудово ілюструє лють і злість, а дитячі емоції додають усьому цьому "нотку" гумору.
Дівчинка з мема (скріншот)
Виявляється, ця сцена була у фільмі "Вже хто б говорив 3", головні ролі в якому зіграли Джон Траволта та Керсті Еллі. А та сама дівчинка була донькою персонажів - маленької та норовливою Джулі.
Зла дівчинка з гребінцем (скріншоти)
Момент, коли вона махає гребінцем, став одним із найяскравіших. І після цього, навіть за 21 рік, героїня фільму залишається відомою у мережі, хоча мало хто знає її справжнє ім'я.
Актриса, яка зіграла Джулі, - Табіта Люп'єн. Нині їй уже 36 років. І вона не забуває про свою роль.
Жінка вирішила зіграти на мемі і навіть постила кумедні порівняння, показуючи, як змінилася.
Зла дівчинка з гребінцем зараз (скріншоти)
Багато акторів, які прославилися у дитинстві, соромляться своїх ролей і намагаються максимально уникнути порівнянь. Однак Люп'єн зовсім не приховує того, що стала героїнею жартів.
Звісно, вона дуже змінилася. Тепер це не та маленька актриса, проте багато рис обличчя збереглися.
Після фільму з Траволтою вона знялася ще в кількох фільмах, серед яких "Санта Клаус", "Прокат дитини", "Лак для волосся" та інші. Проте навряд чи її кар'єру можна назвати успішною, вона вже багато років не з'являється в популярних фільмах.
Втім, це не заважає їй жити щасливо. Актриса грала у театрі, активно веде соцмережі та часто публікує веселі фото.
До речі, раніше ми вже називали 5 фільмів про зраду та брехню у стосунках.
Крім цього, нещодавно стало відомо, хто грав Ксеноморфа у фільмі "Чужий".
Під час створення матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, Instagram Люп'єн.