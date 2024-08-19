Ця зла дівчинка з гребінцем стала мемом. Як вона виглядає зараз та з якого фільму сцена (фото)

Зла дівчинка махає гребінцем - звідки це відео

Вже багато років мережею "гуляють" картинки, відео та анімації з цією дівчинкою. Вона чудово ілюструє лють і злість, а дитячі емоції додають усьому цьому "нотку" гумору.

Дівчинка з мема (скріншот)

Виявляється, ця сцена була у фільмі "Вже хто б говорив 3", головні ролі в якому зіграли Джон Траволта та Керсті Еллі. А та сама дівчинка була донькою персонажів - маленької та норовливою Джулі.

Зла дівчинка з гребінцем (скріншоти)

Момент, коли вона махає гребінцем, став одним із найяскравіших. І після цього, навіть за 21 рік, героїня фільму залишається відомою у мережі, хоча мало хто знає її справжнє ім'я.

Як зараз виглядає зла дівчинка з гребінцем

Актриса, яка зіграла Джулі, - Табіта Люп'єн. Нині їй уже 36 років. І вона не забуває про свою роль.

Жінка вирішила зіграти на мемі і навіть постила кумедні порівняння, показуючи, як змінилася.

Зла дівчинка з гребінцем зараз (скріншоти)

Багато акторів, які прославилися у дитинстві, соромляться своїх ролей і намагаються максимально уникнути порівнянь. Однак Люп'єн зовсім не приховує того, що стала героїнею жартів.

Табіта Люп'єн (фото: instagram.com/tabithalupien)

Звісно, вона дуже змінилася. Тепер це не та маленька актриса, проте багато рис обличчя збереглися.

Після фільму з Траволтою вона знялася ще в кількох фільмах, серед яких "Санта Клаус", "Прокат дитини", "Лак для волосся" та інші. Проте навряд чи її кар'єру можна назвати успішною, вона вже багато років не з'являється в популярних фільмах.

Актриса, яка зіграла Джилі з гребінцем (фото: instagram.com/tabithalupien)

Втім, це не заважає їй жити щасливо. Актриса грала у театрі, активно веде соцмережі та часто публікує веселі фото.