Эта злая девочка с расческой стала мемом. Как она выглядит сейчас и из какого фильма сцена (фото)

Много кто видел смешную "гифку" или картинку со злой маленькой девочкой, которая машет расческой. И мало кто знает, что это сцена из фильма 90-х.
Как сейчас выглядит та, кто стал мемом, и в какой кинокартине она снималась, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Уже много лет в сети "гуляют" картинки, видео и анимации с этой девочкой. Она прекрасно иллюстрирует ярость и злость, а детские эмоции добавляют всему этому "нотку" юмора.
Девочка из мема (скриншот)
Оказывается, эта сцена была в фильме "Уж кто бы говорил 3", главные роли в котором сыграли Джон Траволта и Керсти Элли. А та самая девочка была дочкой персонажей - маленькой и своенравной Джули.
Злая девочка с расческой (скриншоты)
Момент, когда она машет расческой, стал одним из самых ярких. И после этого, даже спустя 21 год, героиня фильма остается известной в сети, хотя мало кто знает ее настоящее имя.
Актриса, сыгравшая Джули, - Табита Люпьен. Сейчас ей уже 36 лет. И она не забывает о своей роли.
Женщина решила сыграть на меме и даже постила смешные сравнения, показывая, как изменилась.
Злая девочка с расческой сейчас (скриншоты)
Многие актеры, которые прославились в детстве, стыдятся своих ролей и стараются максимально избежать сравнений. Однако Люпьен совсем не стесняется того, что стала героиней шуток.
Конечно, она сильно изменилась. Теперь это не та маленькая актриса, однако многие черты лица сохранились.
После фильма с Траволтой она снялась в еще нескольких фильмах, среди которых "Санта Клаус", "Прокат ребенка", "Лак для волос" и другие. Однако едва ли ее карьеру можно назвать успешной, она уже много лет не появляется в популярных фильмах.
Впрочем, это совсем не мешает ей жить счастливо. Актриса играла в театре, активно ведет соцсети и часто публикует веселые фото.
К слову, ранее мы уже называли 5 фильмов об измене и лжи в отношениях.
Помимо этого, недавно стало известно, кто играл Ксеноморфа в фильме "Чужой".
Во время написания материала были использованы источники: Википедия, Instagram Люпьен.