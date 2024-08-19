Эта злая девочка с расческой стала мемом. Как она выглядит сейчас и из какого фильма сцена (фото)

Злая девочка машет расческой - откуда это видео

Уже много лет в сети "гуляют" картинки, видео и анимации с этой девочкой. Она прекрасно иллюстрирует ярость и злость, а детские эмоции добавляют всему этому "нотку" юмора.

Девочка из мема (скриншот)

Оказывается, эта сцена была в фильме "Уж кто бы говорил 3", главные роли в котором сыграли Джон Траволта и Керсти Элли. А та самая девочка была дочкой персонажей - маленькой и своенравной Джули.

Злая девочка с расческой (скриншоты)

Момент, когда она машет расческой, стал одним из самых ярких. И после этого, даже спустя 21 год, героиня фильма остается известной в сети, хотя мало кто знает ее настоящее имя.

Как сейчас выглядит злая девочка с расческой

Актриса, сыгравшая Джули, - Табита Люпьен. Сейчас ей уже 36 лет. И она не забывает о своей роли.

Женщина решила сыграть на меме и даже постила смешные сравнения, показывая, как изменилась.

Злая девочка с расческой сейчас (скриншоты)

Многие актеры, которые прославились в детстве, стыдятся своих ролей и стараются максимально избежать сравнений. Однако Люпьен совсем не стесняется того, что стала героиней шуток.

Табита Люпьен (фото: instagram.com/tabithalupien)

Конечно, она сильно изменилась. Теперь это не та маленькая актриса, однако многие черты лица сохранились.

После фильма с Траволтой она снялась в еще нескольких фильмах, среди которых "Санта Клаус", "Прокат ребенка", "Лак для волос" и другие. Однако едва ли ее карьеру можно назвать успешной, она уже много лет не появляется в популярных фильмах.

Актриса, сыгравшая Джили с расческой (фото: instagram.com/tabithalupien)

Впрочем, это совсем не мешает ей жить счастливо. Актриса играла в театре, активно ведет соцсети и часто публикует веселые фото.