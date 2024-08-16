Хто грав Ксеноморфа в фільмі "Чужий". Як виглядає актор та чому він дуже рано помер

Чимало людей полюбляють проводити вільний час за переглядом старих кінострічок. І якщо ви вирішили передивитися фільм "Чужий" перед тим, як вирушати в кінотеатр на новий "Чужий: Ромул", дізнайтеся, хто грав Ксеноморфа чи простими словами Чужого в першій частині.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило докладніше розповісти про актора, який зіграв цю роль, та його долю.

"Чужий" - науково-фантастичний фільм жахів 1979 режисера Рідлі Скотта. Назва відсилає до головного антагоніста картини - Чужого, агресивної інопланетної істоти, яка відстежує та вбиває екіпаж космічного корабля.

Прем'єра фільму в США відбулася 25 травня 1979 року.

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Сюжет "Чужого"

У далекому майбутньому, а саме в 2122 році, вантажний космічний корабель, що повертається на Землю, перехоплює сигнал, що надходить з невідомої планети.

Екіпаж, відповідно до основних інструкцій, повинен знайти та дослідити джерело сигналу. Опинившись на планеті, астронавти всюди виявляють предмети, які на вигляд нагадують гігантські кокони.

На жаль, вони навіть не здогадуються, що в цих коконах чекають на свій час огидні безжальні тварюки, сенс існування яких зведений до винищення всього живого.

Хто зіграв Чужого

Однак мало хто знає про долю актора, який зіграв Чужого або, як його ще називають, Ксеноморфом.

Цю роль зіграв Боладжі Бадеджо - нігерійський студент-дизайнер. Його побачив у барі один із членів знімальної групи Рідлі Скотта.

Бадеджо - виходець із народу йоруба. Був другим із шести дітей у сім'ї, навчався у Лондоні на художника-графіка, багато подорожував. Побував і в США, три роки проживши у Сан-Франциско.

Його зріст за різними даними становив 208 або 218 см, у нього були довгі тонкі руки та ноги.

Боладжі Бадеджо (фото: wikipedia.org)

Якось у пабі Боладжі помітив Пітер Арчер, агент Рідлі Скотта, і запросив його на проби. Його фігура ідеально підійшла для фільму - Скотт хотів, щоб ніхто не помічав, що всередині костюма Чужого знаходиться людина. Завдяки екстраординарному зросту та худорлявості Бадеджо у костюмі Чужого виглядав зовсім не як людина, а як космічний паразит з чужого зловісного світу.

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Під час підготовки до зйомок Боладжі брав уроки бойового мистецтва тайчі, розучував ковзаючі рухи та звички богомола, багато репетирував у декораціях космічного корабля "Ностромо". Знімальний період зайняв у нього чотири місяці.

Після закінчення зйомок Боладжі поїхав до Нігерії, почав працювати разом зі своїм дядьком, відомим скульптором. За три роки відкрив свою власну арт-галерею.

Потім він одружився, у нього народилося двоє дітей.

Однак зірка фільму прожив недовго: ще в дитинстві у Боладжі було діагностовано серповидноклітинну анемію. У віці 39 років він застудився, отримав ускладнення та ліг до лікарні у Лагосі, звідки вже не вийшов.

Боладжі Бадеджо помер 22 грудня 1992 року у віці 39 років.

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"Чужий: Ромул"

16 серпня 2024 року в прокат виходить нова частина фільму під назвою "Чужий: Ромул".

Дія відбувається у 2180 році, між подіями фільмів "Чужий" (1979) та "Чужі" (1986).

Сюжет розповідає про групу молодих космічних колоністів, які, прибираючи покинуту космічну станцію, стикаються віч-на-віч із найжахливішою формою життя у своєму всесвіті.