Эта закуска "задобрит" Зеленого Дракона: простой и вкусный рецепт рулетиков из рыбы и огурца

Уже скоро Новый год, а потому многие начали планировать праздничное меню. И если вы хотите угощать гостей и родных чем-нибудь оригинальным - обратите внимание на рецепт этой простой и вкуснейшей закуски, которая точно "задобрит" Зеленого Дракона.

Как приготовить рулетики из огурца и рыбы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Готовим новогоднюю закуску

Для того чтобы сделать легкие и вкусные рулетики, вам понадобятся следующие ингредиенты:

3 огурца

150 граммов слабосоленой семги

50 граммов сливочного сыра

пучок зелени.

Начнём приготовление. Вам не придется тратить немало времени, потому такую закуску можно готовить непосредственно перед подачей на стол.

Сначала помойте огурцы, нарежьте их тонкими слайсами. Для этого хорошо подойдет острая овощечистка. Слайсы должны быть длинными и ровными. Затем разложите их на пищевой пленке. Чтобы убрать лишнюю влагу, промокните огурцы бумажными салфетками, так они немного подсушатся на не расползутся.

Рецепт закуски на Новый год (скриншот)

На выложенные ровным слоем слайсы огурцов выкладывайте кусочки рыбы. Затем смажьте семгу сливочным творогом, добавьте немного зелени.

Что приготовить на Новый год (скриншот)

Начинайте формировать рулет. Осторожно скручивайте огурцы с начинкой. В этом вам поможет пищевая пленка, на которую вы выкладывали продукты.

После того как вы сформируете рулетик, вставьте шпажки и нарезайте готовое блюдо порционными кусочками. Такая закуска поразит гостей, ведь она не только вкусная, но и понравится тем, кто устал от обычных бутербродов.

Готовые рулеты из огурца и рыбы (скриншот)

Кроме того, зеленый огурец точно поможет вам призвать удачу, которую в 2024 году будет приносить Дракон.