ua en ru
Чт, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эта закуска "задобрит" Зеленого Дракона: простой и вкусный рецепт рулетиков из рыбы и огурца

Четверг 21 декабря 2023 15:01
UA EN RU
Эта закуска "задобрит" Зеленого Дракона: простой и вкусный рецепт рулетиков из рыбы и огурца Простая закуска на Новый год (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро Новый год, а потому многие начали планировать праздничное меню. И если вы хотите угощать гостей и родных чем-нибудь оригинальным - обратите внимание на рецепт этой простой и вкуснейшей закуски, которая точно "задобрит" Зеленого Дракона.

Как приготовить рулетики из огурца и рыбы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы следующие источники: сайт Shuba, TikTok-страница sheff_cook0.

Готовим новогоднюю закуску

Для того чтобы сделать легкие и вкусные рулетики, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 3 огурца
  • 150 граммов слабосоленой семги
  • 50 граммов сливочного сыра
  • пучок зелени.

Начнём приготовление. Вам не придется тратить немало времени, потому такую закуску можно готовить непосредственно перед подачей на стол.

Сначала помойте огурцы, нарежьте их тонкими слайсами. Для этого хорошо подойдет острая овощечистка. Слайсы должны быть длинными и ровными. Затем разложите их на пищевой пленке. Чтобы убрать лишнюю влагу, промокните огурцы бумажными салфетками, так они немного подсушатся на не расползутся.

Эта закуска &quot;задобрит&quot; Зеленого Дракона: простой и вкусный рецепт рулетиков из рыбы и огурца

Рецепт закуски на Новый год (скриншот)

На выложенные ровным слоем слайсы огурцов выкладывайте кусочки рыбы. Затем смажьте семгу сливочным творогом, добавьте немного зелени.

Эта закуска &quot;задобрит&quot; Зеленого Дракона: простой и вкусный рецепт рулетиков из рыбы и огурца

Что приготовить на Новый год (скриншот)

Начинайте формировать рулет. Осторожно скручивайте огурцы с начинкой. В этом вам поможет пищевая пленка, на которую вы выкладывали продукты.

После того как вы сформируете рулетик, вставьте шпажки и нарезайте готовое блюдо порционными кусочками. Такая закуска поразит гостей, ведь она не только вкусная, но и понравится тем, кто устал от обычных бутербродов.

Эта закуска &quot;задобрит&quot; Зеленого Дракона: простой и вкусный рецепт рулетиков из рыбы и огурца

Готовые рулеты из огурца и рыбы (скриншот)

Кроме того, зеленый огурец точно поможет вам призвать удачу, которую в 2024 году будет приносить Дракон.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как приготовить десерт для взрослых - такой "пьяный виноград" поразит всех гостей.

Кроме этого, недавно появился необычный рецепт кутьи на Рождество.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт рік рецепи Новый год