Ця закуска моментально зникне зі столу. Готуємо "швидкі" мариновані грибочки

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

500 грамів печериць

1 морква

1 солодкий перець та цибулина (за бажанням)

3 зубчики часнику

3 горошинки духмяного перцю

2 чайні ложки цукру

чайна ложка солі

столова ложка маска

2 лаврові листки

3 столові ложки оцту

суміш перців (білий, чорний червоний) - на смак.

Почнемо приготування. Очищену моркву потрібно натерти. Для цього потрібно взяти спеціальну тертку для моркви по-корейськи або нарізати коренеплід тонкою соломкою. Часник наріжте кружальцями.

Візьміть каструлю, змішайте в ній оцет, олію, всі спеції та часник. Потім викладіть гриби з морквою та перцем. Щільно закрийте каструлю кришкою і поставте її на слабкий вогонь.

Як замаринувати гриби (фото: instagram.com/jane_foodbloger)

Гриби повинні тушкуватися 10 хвилин. При цьому не відкривайте кришку, щоб рідина не випаровувалася. За 10 хвилин перемішайте гриби з маринадом, а потім залиште каструлю, щоб вона охолола.

Після цього відправте грибочки у холодильник. Вони швидко промаринуються всього за декілька годин, а в ідеалі залишити закуску на ніч, так вона ще краще просочиться спеціями.