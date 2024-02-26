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Ця закуска моментально зникне зі столу. Готуємо "швидкі" мариновані грибочки

Як маринувати гриби вдома (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Гриби - чудова закуска, яка вдало доповнить будь-який стіл - як святковий, так і повсякденний. Однак не всі можуть ласувати маринованими печерицями часто, адже в магазині така страва коштує недешево. На щастя, є дуже простий та швидкий рецепт, доступний кожному.

Як швидко замаринувати гриби з морквою чи перцем, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на пост із Instagram-сторінки блогерки з ніком "jane_foodbloger".

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 500 грамів печериць
  • 1 морква
  • 1 солодкий перець та цибулина (за бажанням)
  • 3 зубчики часнику
  • 3 горошинки духмяного перцю
  • 2 чайні ложки цукру
  • чайна ложка солі
  • столова ложка маска
  • 2 лаврові листки
  • 3 столові ложки оцту
  • суміш перців (білий, чорний червоний) - на смак.

Почнемо приготування. Очищену моркву потрібно натерти. Для цього потрібно взяти спеціальну тертку для моркви по-корейськи або нарізати коренеплід тонкою соломкою. Часник наріжте кружальцями.

Візьміть каструлю, змішайте в ній оцет, олію, всі спеції та часник. Потім викладіть гриби з морквою та перцем. Щільно закрийте каструлю кришкою і поставте її на слабкий вогонь.

Як замаринувати гриби (фото: instagram.com/jane_foodbloger)

Гриби повинні тушкуватися 10 хвилин. При цьому не відкривайте кришку, щоб рідина не випаровувалася. За 10 хвилин перемішайте гриби з маринадом, а потім залиште каструлю, щоб вона охолола.

Після цього відправте грибочки у холодильник. Вони швидко промаринуються всього за декілька годин, а в ідеалі залишити закуску на ніч, так вона ще краще просочиться спеціями.

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