Эта закуска моментально исчезнет со стола. Готовим "быстрые" маринованные грибочки

Для приготовления вам понадобятся такие ингредиенты:

500 граммов шампиньонов

1 морковь

1 сладкий перец и луковица (по желанию)

3 зубчика чеснока

3 горошинки душистого перца

2 чайные ложки сахара

чайная ложка соли

столовая ложка маска

2 лавровых листка

3 столовые ложки уксуса

смесь перцев (белый, черный красный) - по вкусу.

Начнем приготовление. Очищенную морковь нужно натереть. Для этого нужно взять специальную терку для морковки по-корейски или же нарезать корнеплод тонкой соломкой. Чеснок нарежьте кружочками.

Возьмите кастрюлю, смешайте в ней уксус, растительное масло, все специи и чеснок. Затем выложите грибы с морковью и перцем. Плотно закройте кастрюлю крышкой и поставьте ее на слабый огонь.

Как замариновать грибы (фото: instagram.com/jane_foodbloger)

Грибы должны томиться 10 минут. При этом не открывайте крышку, чтобы жидкость не испарялась. Через 10 минут перемешайте грибы с маринадом, а затем оставьте кастрюлю, чтобы она остыла.

После этого отправьте грибочки в холодильник. Они быстро промаринуются всего за несколько часов, а в идеале оставить закуску на ночь, так она еще лучше пропитается специями.