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Эта закуска моментально исчезнет со стола. Готовим "быстрые" маринованные грибочки

Как мариновать грибы дома (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Грибы - отличная закуска, которая удачно дополнит любой стол - как праздничный, так и повседневный. Однако не все могут лакомиться маринованными шампиньонами часто, ведь в магазине такое блюдо стоит недешево. К счастью, есть очень простой и быстрый рецепт, доступный каждому.

Как быстро замариновать грибы с морковкой или перцем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост с Instagram-страницы блогерши с ником "jane_foodbloger".

Для приготовления вам понадобятся такие ингредиенты:

  • 500 граммов шампиньонов
  • 1 морковь
  • 1 сладкий перец и луковица (по желанию)
  • 3 зубчика чеснока
  • 3 горошинки душистого перца
  • 2 чайные ложки сахара
  • чайная ложка соли
  • столовая ложка маска
  • 2 лавровых листка
  • 3 столовые ложки уксуса
  • смесь перцев (белый, черный красный) - по вкусу.

Начнем приготовление. Очищенную морковь нужно натереть. Для этого нужно взять специальную терку для морковки по-корейски или же нарезать корнеплод тонкой соломкой. Чеснок нарежьте кружочками.

Возьмите кастрюлю, смешайте в ней уксус, растительное масло, все специи и чеснок. Затем выложите грибы с морковью и перцем. Плотно закройте кастрюлю крышкой и поставьте ее на слабый огонь.

Как замариновать грибы (фото: instagram.com/jane_foodbloger)

Грибы должны томиться 10 минут. При этом не открывайте крышку, чтобы жидкость не испарялась. Через 10 минут перемешайте грибы с маринадом, а затем оставьте кастрюлю, чтобы она остыла.

После этого отправьте грибочки в холодильник. Они быстро промаринуются всего за несколько часов, а в идеале оставить закуску на ночь, так она еще лучше пропитается специями.

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