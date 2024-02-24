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Смачно, як у дитинстві. Готуємо котлети в тісті за перевіреним рецептом наших бабусь

Субота 24 лютого 2024 17:36
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Смачно, як у дитинстві. Готуємо котлети в тісті за перевіреним рецептом наших бабусь Рецепт котлет в тісті (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Котлета в тісті - смачний варіант випічки, яка може бути як самостійною стравою, так і чудовим доповненням до будь-якого столу. Готувати їх дуже легко, особливо за покроковим рецептом, яким користувалися наші бабусі у минулому.

Як приготувати котлети в тісті, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з кулінарного YouTube-каналу Ukrainian cuisine.

Що потрібно для рецепта

Аби було простіше, підготуйте продукти для тіста та котлет окремо. Так вам буде легше не заплутатися.

Для тіста візьміть такі продукти:

  • 450 грамів пшеничного борошна
  • 350 мілілітрів молока
  • 40 грамів цукру
  • половину чайної ложки солі
  • 25 мілілітрів олії
  • 1 столова ложка дріжджів
  • 10 грамів розпушувача.

Для котлет вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 500 грамів м'ясного фаршу
  • чайна ложка солі
  • дрібка сушеного часнику
  • 1 яєчний білок
  • 3 столові ложки манки
  • 170 грамів цибулі
  • олія для смаження
  • мелений перець, мускатний горіх, спеції - на смак.

Почнемо приготування. Візьміть дві миски. У першій залийте 3 столові ложки борошна з половиною цукру, дрібкою солі та 25 мілілітрами олії стаканом молока, яке перед цим потрібно довести до кипіння. Добре усе вимішайте ложкою та залиште.

У другу миску насипте по столовій ложці борошна, цукру та дріжджів. Їх потрібно залити 100 мілілітрами теплого молока. Також перемішайте цю суміш та залиште, аби вона "заграла", почекайте декілька хвилин.

Смачно, як у дитинстві. Готуємо котлети в тісті за перевіреним рецептом наших бабусьТісто для котлет (скріншот)

У першу миску додавайте розпушувач та суміш з другої тарілки. Ретельно усе перемішайте та почніть поступово додавати борошно. Спочатку мішайте ложкою, а потім руками. Далі накрийте тісто чистим рушником та залиште його приблизно на 40 хвилин.

А поки тісто "підходить", приготуйте котлети. Додайте до фаршу натерту цибулю та усі інші інгредієнти, окрім білка, ретельно усе вимішайте та сформуйте котлети. Їх потрібно обсмажити з двох сторін.

Смачно, як у дитинстві. Готуємо котлети в тісті за перевіреним рецептом наших бабусьГотові котлети (скріншот)

Потім візьміть тісто та поділіть його на рівні частини. Сформуйте невеличкі кульки та дайте їм "підійти" під рушником ще раз, на це знадобиться приблизно 20 хвилин. А вже після цього загортайте котлети в тісто. Для цього ви можете розкачати кульку тіста у плаский кружечок, після чого надріжте його краєчка й загорніть ними котлету.

Смачно, як у дитинстві. Готуємо котлети в тісті за перевіреним рецептом наших бабусьЯк загорнути котлети в тісті (скріншот)

Викладіть котлетки в тісті на деко, яке потрібно застелити пергаментом. Змажте тісто білком, а потім випікайте цю смакоту у духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 20-30 хвилин.

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