Смачні та корисні гречані оладки. Ніхто не повірить, що вони з вчорашньої каші
Іноді буває так, що з вечора залишається відварена гречка, але її вже ніхто не хоче їсти. Не поспішайте викидати кашу, адже з неї ви зможете приготувати неймовірно смачний сніданок, який сподобається і дітям, і дорослим.
Як зробити оладки з гречки та у чому користь цієї крупи, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Picante Cooking, Вікіпедія.
Для приготування гречаних оладків вам знадобляться такі інгредієнти:
- гречка відварена - 150 грамів
- сметана - 100 гр.
- яйця - 2 штуки
- борошно пшеничне - 30 гр.
- зелена цибуля, сіль, спеції - на смак
Почнемо приготування. Змішайте яйця з сіллю та сметаною, коли маса стане однорідною - додавайте гречку, нарізану зелену цибулю та борошно. Добре усе це вимішайте та почніть смажити оладки.
Розігрійте пательню, додайте рослинну олію та викладайте гречане тісто невеличкими порціями, як звичайні оладки. Обсмажте їх з обох сторін. Готові оладки перед подачею на стіл викладіть на паперовий рушник, аби він забрав зайвий жир. Потім перекладіть їх на тарілку, зверху можна прикрасити сметаною та посипати зеленню.
Варіант сервірування готових гречаних оладків (скріншот)
У чому користь гречки
Ця крупа не містить глютену, багата на клітковину, білок та інші корисні елементи. Вона дарує людині:
- здорове серце: завдяки клітковині та магнію гречка знижує рівень холестерину та тиск
- стабільний рівень цукру: низький глікемічний індекс робить гречку безпечною та корисною для людей з діабетом
- захист від раку: антиоксиданти борються з вільними радикалами, знижуючи ризик онкології
- стрункість та енергію: крупа низькокалорійна, ситна та багата на вуглеводи
- здорове травлення: клітковина налагоджує роботу кишечника та дарує відчуття легкості
- сильний імунітет: цинк та вітамін B6 в гречці зміцнюють імунітет та роблять нас стійкішими до хвороб.
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