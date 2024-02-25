Смачні та корисні гречані оладки. Ніхто не повірить, що вони з вчорашньої каші

Іноді буває так, що з вечора залишається відварена гречка, але її вже ніхто не хоче їсти. Не поспішайте викидати кашу, адже з неї ви зможете приготувати неймовірно смачний сніданок, який сподобається і дітям, і дорослим.

Як зробити оладки з гречки та у чому користь цієї крупи, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: Picante Cooking, Вікіпедія.