Ця стрижка для жінок після 50 омолодить мінімум на 10 років (відео)

Стрижка для жінок у віці

Так, блогерка радить приміряти таку зачіску жінкам, які не люблять довге волосся та вже почали сивіти. Зафарбовувати сріблясті пасма не потрібно. Навпаки, сивина вдало підкреслить хвилі стрижки й зробить вас неймовірною.

За словами стилістки, така зачіска миттєво омолодить на 10 років. Просто покажіть своєму перукарю відео, на якому жінка покроково показала, як зробити стрижку на коротке та сиве волосся.

Часто короткі зачіски роблять необ'ємними, а це велика помилка. Подивіться, як підкручені пасма створюють вау-ефект та неймовірну текстуровану стрижку.

Сучасна стрижка на сиве волосся (скріншот)

Ба більше, вкладати таку зачіску зовсім не важко. Після миття голови вам знадобиться лише кругла щітка для стайлінгу та звичайна пінка для волосся. Якщо ж ви хочете, аби ефектний об'єм тримався довго - спробуйте використати спеціальну павутинку для стайлінгу - користуватися нею дуже просто.

Коротка стрижка для жінок після 50 - відео

Як реагує мережа

Ідея стилістки сподобалася юзерам. Вони пишуть, що жінка, яку стригла перукарка, дійсно візуально помолодшала, Також коментатори зазначили: