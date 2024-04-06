Эта стрижка для женщин после 50 омолодит минимум на 10 лет (видео)

Стрижка для женщин в возрасте

Так, блогерша советует примерить такую прическу женщинам, которые не любят длинные волосы и уже начали седеть. Закрашивать серебристые пряди не нужно. Напротив, седина удачно подчеркнет волны стрижки и сделает вас невероятной.

По словам стилистки, такая прическа мгновенно омолодит на 10 лет. Просто покажите своему парикмахеру видео, на котором женщина пошагово показала, как сделать стрижку на короткие и седые волосы.

Зачастую короткие прически делают необъемными, а это большая ошибка. Посмотрите, как подкрученные пряди создают вау-эффект и невероятную текстурированную стрижку.

Современная стрижка на седых волосах (скриншот)

Более того, укладывать такую прическу совсем не трудно. После мытья головы вам понадобится круглая щетка для стайлинга и обычная пенка для волос. Если же вы хотите, чтобы эффектный объем держался долго - попробуйте использовать специальную паутинку для стайлинга - пользоваться ею очень просто.

Короткая стрижка для женщин после 50 - видео

Как реагирует сеть

Идея стилистки понравилась пользователям. Они пишут, что женщина, которую стригла парикмахерша, действительно визуально помолодела.