Будете виглядати на 10 молодше. Як зупинити старіння без "пластики"

64-річна блогерка веде аккаунт під ніком "Health-e-Habits Nutrition" і виглядає набагато молодшою за свої роки. Вона поділилася секретом, що допомагає їй зупинити старіння. Як виявилось, зберегти красу шкіри можна і без "пластики".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео, яким жінка поділилася в TikTok .

Як зупинити старіння

За словами блогерки, бути молодою та здоровою допоможуть 6 речей. І якщо ви почнете піклуватися не тільки про шкіру, а й про весь свій організм, ви не впізнаєте себе в дзеркалі. Жінка радить:

дотримуйтесь протизапальної дієти (відмовтеся від цукру, алкоголю та оброблених продуктів, замініть їх корисними жирами, клітковиною та антиоксидантами, які містяться у фруктах та овочах)

пийте чисту воду і не забувайте про те, як важливо підтримувати водний баланс

використовуйте сонцезахисний крем і не засмагайте

почніть пити рідкий колаген (попередньо потрібно проконсультуватися з фахівцями)

бережіть себе від стресу і не нервуйте через дрібниці

додайте у щоденний догляд за шкірою засоби з колагеном.

Поради блогерки вразили користувачів. Багато хто відзначив, що жінка справді молодо виглядає і може похвалитися тим, що ніхто не дізнається про її вік, доки вона не покаже паспорт.

Однак деякі коментатори усе ж таки додали, що часом на зовнішність впливають не лише ті фактори, про які говорить блогерка. Варто враховувати генетику, індивідуальні особливості та інші умови.