Ця страва дасть вам ситість до обіду: готується всього 10 хвилин

Скрембл із тофу та шпинатом може стати ідеальним варіантом для поживного сніданку. Такий рослинний прийом їжі забезпечує відчуття ситості до обіду завдяки високому вмісту білка та клітковини.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також, чому корисна їсти таку страву вранці.
Скрембл - це не тільки смачна, але й дуже поживна страва. Ось основні інгредієнти, які знадобляться:
Спочатку розігрійте сковороду з олією та посмажте кілька хвилин шпинат. Далі пальцями розкришіть тофу на дрібні шматочки в сковороду та перемішайте.
Яйця розбийте в миску, посоліть і поперчіть. Візьміть іншу пательню, налийте олію і вилийте яєчну масу. Постійно помішуйте скрембл протягом 1 хвилини. Має бути ніжної й кремової структури.
Після цього додайте його до шпинату та полийте лимонним соком.
Переваги такого сніданку для здоров'я наступні:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Doctor kiltz та Simply recipes.