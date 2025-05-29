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Ця страва дасть вам ситість до обіду: готується всього 10 хвилин

Простий рецепт скремблу із тофу та шпинатом на сніданок (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Скрембл із тофу та шпинатом може стати ідеальним варіантом для поживного сніданку. Такий рослинний прийом їжі забезпечує відчуття ситості до обіду завдяки високому вмісту білка та клітковини.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також, чому корисна їсти таку страву вранці.

Список інгредієнтів

Скрембл - це не тільки смачна, але й дуже поживна страва. Ось основні інгредієнти, які знадобляться:

  • курячі яйця - 3 шт.
  • оливкова олія
  • сир тофу - 400 г
  • сіль - 3 г
  • перець чорний мелений - 3 г
  • шпинат - 200 г
  • сік лимона - 3 мл.

Простий спосіб приготування

Спочатку розігрійте сковороду з олією та посмажте кілька хвилин шпинат. Далі пальцями розкришіть тофу на дрібні шматочки в сковороду та перемішайте.

Яйця розбийте в миску, посоліть і поперчіть. Візьміть іншу пательню, налийте олію і вилийте яєчну масу. Постійно помішуйте скрембл протягом 1 хвилини. Має бути ніжної й кремової структури.

Після цього додайте його до шпинату та полийте лимонним соком.

Скрембл із тофу та шпинатом (фото: simplyrecipes.com)

Чому корисно їсти скрембл зранку

Переваги такого сніданку для здоров'я наступні:

  • високий вміст білка і клітковини - надовго насичує 
  • підтримує м’язову масу 
  • підходить для людей з непереносимістю лактози
  • повністю рослинна страва
  • добре засвоюється і не навантажує травну систему

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Doctor kiltz та Simply recipes.

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