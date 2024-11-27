Названо страви, які не варто їсти на сніданок: у списку - популярна каша

Деякі страви і напої на сніданок можуть викликати дискомфорт, здуття живота і погіршити загальне самопочуття. Тому лікарі і дієтологи радять їх уникати.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які страви краще виключити з ранішнього меню і чому саме.

Що не треба їсти і пити на сніданок

Солодкі каші та готові сніданки

Популярна вівсянка, особливо у форматі швидкого приготування або з додаванням цукру, часто містить велику кількість простих вуглеводів. Вони різко підвищують рівень цукру в крові, що спричиняє швидке відчуття голоду. Аналогічна ситуація із солодкими готовими пластівцями або мюслі, до складу яких додають штучні підсолоджувачі, барвники та жири.

Обирайте цільнозернову вівсянку, яку варто доповнити горіхами, ягодами чи фруктами замість цукру.

Хлібобулочні вироби та тости з джемом

Білий хліб, здобні булочки чи круасани - не найкращий вибір для ранку. Ці продукти мають високий глікемічний індекс, що також провокує скачки цукру в крові. Джеми та інші солодкі намазки додають до цього надмірну кількість цукру.

Замініть білий хліб на цільнозерновий, а замість джему використовуйте натуральне арахісове масло або авокадо.

Йогурти з наповнювачами

Більшість йогуртів, які продаються в магазинах, містять чимало цукру та штучних ароматизаторів. Вони можуть виглядати як корисний перекус, але насправді не забезпечують тривалого відчуття ситості.

Обирайте натуральний грецький йогурт без добавок і додавайте до нього свіжі фрукти чи мед.

Сосиски, ковбаси та бекон

Попри їхню популярність у західних країнах, ці продукти мають високий вміст насичених жирів, солі та консервантів. Такий сніданок може спричиняти важкість у шлунку та підвищувати ризик серцево-судинних захворювань.

Замість обробленого м’яса додавайте до сніданку яйця, авокадо або інші джерела білка.

Солодкі напої та пакетовані соки

Сік із пакета, навіть якщо він позначений як "натуральний", містить велику кількість цукру. А кава з сиропами чи вершками лише додає порцію калорій без жодної користі для здоров’я.

Починайте ранок зі склянки води або несолодкого трав’яного чаю, а соки замініть свіжими фруктами.

Яйця пашот - це чудовий вибір для сніданку (фото: freepik.com)

Чим краще замінити шкідливі продукти

Харчування вранці має бути збалансованим, включати білки, корисні жири та повільні вуглеводи. Ідеальний сніданок може складатися з наступних продуктів:

яйця: варені, пашот, омлет з овочами - це все ідеально підійде для легкого і корисного сніданку

варені, пашот, омлет з овочами - це все ідеально підійде для легкого і корисного сніданку цільнозерновий хліб або крупи: гречана або ячна каша - джерело складних вуглеводів, які забезпечують тривале відчуття ситості

гречана або ячна каша - джерело складних вуглеводів, які забезпечують тривале відчуття ситості овочі, фрукти і зелень: особливо зверніть увагу на банани, яблука, ягоди, овочевий салат

особливо зверніть увагу на банани, яблука, ягоди, овочевий салат корисні жири: їх багато міститься у авокадо, мигдалю і волоських горіхах

Пам'ятайте, що здоровий сніданок - це запорука гарного настрою і продуктивного дня.