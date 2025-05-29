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Это блюдо держит сытость до обеда: готовится всего 10 минут

Простой рецепт скрембла с тофу и шпинатом на завтрак (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Скрембл с тофу и шпинатом может стать идеальным вариантом для питательного завтрака. Такой растительный прием пищи обеспечивает ощущение сытости до обеда благодаря высокому содержанию белка и клетчатки.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает также, почему полезно есть такое блюдо по утрам.

Список ингредиентов

Скрембл - это не только вкусное, но и очень питательное блюдо. Вот основные ингредиенты, которые понадобятся:

  • куриные яйца - 3 шт.
  • оливковое масло
  • сыр тофу - 400 г
  • соль - 3 г
  • перец черный молотый - 3 г
  • шпинат - 200 г
  • сок лимона - 3 мл.

Простой способ приготовления

Сначала разогрейте сковороду с маслом и пожарьте несколько минут шпинат. Далее пальцами раскрошите тофу на мелкие кусочки в сковороду и перемешайте.

Яйца разбейте в миску, посолите и поперчите. Возьмите другую сковороду, налейте масло и вылейте яичную массу. Постоянно помешивайте скрембл в течение 1 минуты. Должен бить нежной и кремовой структуры.

После этого добавьте его к шпинату и полейте лимонным соком.

Скрембл с тофу и шпинатом (фото: simplyrecipes.com)

Почему полезно есть скрембл с утра

Преимущества такого завтрака для здоровья следующие:

  • высокое содержание белка и клетчатки - надолго насыщает
  • поддерживает мышечную массу
  • подходит для людей с непереносимостью лактозы
  • полностью растительное блюдо
  • хорошо усваивается и не нагружает пищеварительную систему

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Doctor kiltz и Simply recipes.

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