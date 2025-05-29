Это блюдо держит сытость до обеда: готовится всего 10 минут

Скрембл с тофу и шпинатом может стать идеальным вариантом для питательного завтрака. Такой растительный прием пищи обеспечивает ощущение сытости до обеда благодаря высокому содержанию белка и клетчатки.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает также, почему полезно есть такое блюдо по утрам.
Скрембл - это не только вкусное, но и очень питательное блюдо. Вот основные ингредиенты, которые понадобятся:
Сначала разогрейте сковороду с маслом и пожарьте несколько минут шпинат. Далее пальцами раскрошите тофу на мелкие кусочки в сковороду и перемешайте.
Яйца разбейте в миску, посолите и поперчите. Возьмите другую сковороду, налейте масло и вылейте яичную массу. Постоянно помешивайте скрембл в течение 1 минуты. Должен бить нежной и кремовой структуры.
После этого добавьте его к шпинату и полейте лимонным соком.
Преимущества такого завтрака для здоровья следующие:
Вас может заинтересовать
При написании материала использовались следующие источники: сайты Doctor kiltz и Simply recipes.