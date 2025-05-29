Это блюдо держит сытость до обеда: готовится всего 10 минут

Список ингредиентов

Скрембл - это не только вкусное, но и очень питательное блюдо. Вот основные ингредиенты, которые понадобятся:

куриные яйца - 3 шт.

оливковое масло

сыр тофу - 400 г

соль - 3 г

перец черный молотый - 3 г

шпинат - 200 г

сок лимона - 3 мл.

Простой способ приготовления

Сначала разогрейте сковороду с маслом и пожарьте несколько минут шпинат. Далее пальцами раскрошите тофу на мелкие кусочки в сковороду и перемешайте.

Яйца разбейте в миску, посолите и поперчите. Возьмите другую сковороду, налейте масло и вылейте яичную массу. Постоянно помешивайте скрембл в течение 1 минуты. Должен бить нежной и кремовой структуры.

После этого добавьте его к шпинату и полейте лимонным соком.

Скрембл с тофу и шпинатом (фото: simplyrecipes.com)

Почему полезно есть скрембл с утра

Преимущества такого завтрака для здоровья следующие: