Ця стара іграшка на ялинку коштує 40 тисяч: перевірте, чи є у вас така (фото)

Як виглядає цінна іграшка

Власник лоту, чоловік із Києва, зазначив, що іграшка "Вітязь на роздоріжжі" дуже рідкісна. За словами продавця, нею навіть можна "користуватися за призначенням".

"Стан добрий, іграшка ціла (без тріщин, сколів, потертостей), трубочка, де тримач, ціла і без тріщин, прищіпка робоча, не іржава", - зазначив власник.

Стара іграшка, що коштує десятки тисяч гривень (фото: violity.com)

На фото можна побачити, що іграшку зберігали у спеціальній коробці. Вона "лежала" у ваті, тож продавець "захистив" її від пошкоджень.

Здавалося б, стара прикраса на ялинку мало кого може зацікавити. Однак у коментарях з'явилися колекціонери, які просять зробити більше фотографій.

Іграшка на ялинку (фото: violity.com)

Скільки коштують старі ялинкові іграшки

Свій лот чоловік оцінив у 40 тисяч гривень. Він відмовився від аукціону, тому колекціонери не зможуть "диктувати" свої ціни. Через це у коментарях з'явилася критика від користувачів, які назвали вартість надто високою.

Втім, сам продавець торгуватися не хоче, він зазначає, що іграшка дуже рідкісна. Чи вдасться йому продати таку іграшку - поки що залишається загадкою.