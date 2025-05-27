Ця смужка на животі лякає багатьох, але її поява має просте пояснення

"Чорна лінія" живота

Науковці знають багато про людське тіло, але все ж таки не все. Наприклад, й досі невідомо призначення темної лінії, яка з'являється на животі - від пупка до пахової ділянки. Далеко не всі люди знають, як та чому вона з'являється і які фактори впливають на її колір.

Якщо ви зараз подивилися на свій живіт і нічого там не побачили - не хвилюйтеся, бо ця лінія буває не у всіх і не у всі періоди життя. Найчастіше вона стає помітною у вагітних та після того, як жінка народила дитину.

Але ця смужка може з'являтися в будь-якій період життя, у жінок та чоловіків, і це не залежить тільки від виношування дитини.

У медицині ця смужка називається Linea nigra, тобто "чорна лінія" або "темна лінія" і за словами лікарів, це темна вертикальна лінія, яка з'являється на шкірі живота під час вагітності. До речі, її інколи так і називають - "лінія вагітності". Вона спускається від пупка до лобкової ділянки й інколи навіть поширюється на живіт вище пупка.

Лінія може виглядати темнішою у міру прогресування вагітності й більш помітна у жінок з темнішим кольором шкіри.

Чому з'являється ця лінія

Причини появи цієї лінії під час вагітності дуже прості - гормони. У другому триместрі рівень гормонів підвищується і тому вона стає більш помітна. А до того ця лінія - біла. І така біла лінія (Linea alba) є у всіх людей. Просто вона у більшості зовсім не помітна.

Якщо біла лінія раптом стала більш видима, але ви при цьому точно не вагітні, то причина появи така сама - це пов'язано з гормонами.

Річ у тому, що колір цієї лінії на животі тісно пов'язаний з результатом впливу на ваш організм естрогенів та прогестеронів. Ці гормони змушують клітини організму, що виробляють меланін, утворювати більше меланіну, а саме він відповідає на темніший колір шкіри та засмагу.

Через збільшення рівня меланіну ваша шкіра темніє, і це може бути нерівномірно - наприклад, деякі ділянки можуть бути світлішими, у тому числі й лінія на животі.

І справа буває не тільки у вагітності

Також на зміну кольору лінії може впливати навколишнє середовище або деякі ліки. У більшість засобів контрацепції входять речовини, що впливають на рівень гормонів.

Навіть підвищене перебування на сонці може збільшити вироблення меланіну, через що деякі ділянки тіла можуть стати темнішими за інші.

Найцікавіше це те, що вчені зрозуміли, як ця лінія з'являється та зникає, коли та в кого вона буває частіше, а от - яка мета цієї лінії, поки що невідомо.