Ось чому з віком росте живіт: науковці зробили проривне відкриття

З віком багато хто помічає появу зайвих сантиметрів на талії, і це не лише косметична проблема. Жир на животі є фактором ризику для багатьох серйозних захворювань, включаючи діабет, проблеми з серцем, а також прискорює старіння та уповільнює обмін речовин.

Чому з віком у людини збільшується живіт, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис відомого дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Чому з віком росте живіт?

Тривалий час точні причини цього вікового збільшення живота залишалися незрозумілими.

Тепер науковці зробили проривне відкриття. Результати нещодавніх досліджень демонструють, що ключову роль у цьому процесі відіграють стовбурові клітини, що відповідають за утворення жиру. Виявилося, що з віком вони починають працювати надмірно інтенсивно, виробляючи значно більшу кількість жирових клітин, особливо в області талії.

Це важливе відкриття було зроблене дослідниками з City of Hope, однієї з провідних наукових організацій у США. Результати їхньої роботи, які проливають світло на механізм вікового набору жиру на животі, були опубліковані у квітні 2025 року в авторитетному науковому журналі Science.

Традиційно вважалося, що з віком жирові клітини просто збільшуються в розмірі. Однак нове дослідження показало: біла жирова тканина (БЖТ), яка накопичується навколо живота, зростає також і за рахунок утворення нових жирових клітин. Вчені зосередилися на клітинах-попередниках адипоцитів (APC) - стовбурових клітинах у БЖТ, які згодом перетворюються на жирові клітини.

У серії експериментів на мишах, результати яких згодом підтвердили на людських клітинах, дослідники зробили дивовижне відкриття. Вони виявили, що старі клітини-попередники адипоцитів здатні самі по собі, незалежно від віку організму, в якому перебувають, активно виробляти нові жирові клітини. На відміну від більшості інших дорослих стовбурових клітин, чия активність з віком знижується, клітини у жировій тканині, навпаки, "розблоковують" свою здатність до росту та поширення зі старінням. Це перший переконливий доказ того, що збільшення живота з віком відбувається саме через високе вироблення нових жирових клітин.

Науковці також з'ясували, що старіння трансформує ці клітини APC в новий, специфічний для певного віку тип стовбурових клітин, названих преадипоцитами середнього віку (CP-As). Вони починають з'являтися саме в середньому віці і є надзвичайно активними у створенні нових жирових клітин. Був також ідентифікований сигнальний шлях (рецептор інгібіторного фактору лейкемії, LIFR), який відіграє ключову роль у розмноженні цих клітин та їхньому перетворенню на жирові клітини.

Які висновки після дослідження?

Дослідження людських зразків тканин різного віку підтвердило наявність подібних клітин CP-As у людей, причому їх кількість була вищою у зразках від осіб середнього віку. Це свідчить про високу здатність цих клітин створювати нові жирові клітини і в організмі людини.

Розуміння ролі цих вікових стовбурових клітин (CP-As) та шляху LIFR у формуванні жиру на животі відкриває нові перспективи для розробки медичних рішень. Майбутні дослідження будуть спрямовані на вивчення можливостей усунення або блокування цих клітин, щоб ефективно боротися з віковим збільшенням жирової маси та пов'язаними метаболічними порушеннями, сприяючи таким чином здоровішому та довшому життю.