Эта линия на животе пугает многих, но ее появление имеет простое объяснение

"Черная линия" живота

Ученые знают много о человеческом теле, но все же не все. Например, до сих пор неизвестно назначение темной линии, которая появляется на животе - от пупка до паховой области. Далеко не все люди знают, как и почему она появляется и какие факторы влияют на ее цвет.

Если вы сейчас посмотрели на свой живот и ничего там не увидели - не волнуйтесь, потому что эта линия бывает не у всех и не во все периоды жизни. Чаще всего она становится заметной у беременных и после того, как женщина родила ребенка.

Но эта полоска может появляться в любой период жизни, у женщин и мужчин, и это не зависит только от вынашивания ребенка.

В медицине эта полоска называется Linea nigra, то есть "черная линия" или "темная линия" и по словам врачей, это темная вертикальная линия, которая появляется на коже живота во время беременности. Кстати, ее иногда так и называют - "линия беременности". Она спускается от пупка к лобковой области и иногда даже распространяется на живот выше пупка.

Линия может выглядеть темнее по мере прогрессирования беременности и более заметна у женщин с более темным цветом кожи.

Почему появляется эта линия

Причины появления этой линии во время беременности очень просты - гормоны. Во втором триместре уровень гормонов повышается и поэтому она становится более заметна. А до того эта линия - белая. И такая белая линия (Linea alba) есть у всех людей. Просто она у большинства совсем не заметна.

Если белая линия вдруг стала более видима, но вы при этом точно не беременны, то причина появления такая же - это связано с гормонами.

Дело в том, что цвет этой линии на животе тесно связан с результатом воздействия на ваш организм эстрогенов и прогестеронов. Эти гормоны заставляют клетки организма, вырабатывающие меланин, образовывать больше меланина, а именно он отвечает на более темный цвет кожи и загар.

Из-за увеличения уровня меланина ваша кожа темнеет, и это может быть неравномерно - например, некоторые участки могут быть светлее, в том числе и линия на животе.

И дело бывает не только в беременности

Также на изменение цвета линии может влиять окружающая среда или некоторые лекарства. В большинство средств контрацепции входят вещества, влияющие на уровень гормонов.

Даже повышенное пребывание на солнце может увеличить выработку меланина, из-за чего некоторые участки тела могут стать темнее других.

Самое интересное это то, что ученые поняли, как эта линия появляется и исчезает, когда и у кого она бывает чаще, а вот - какова цель этой линии, пока неизвестно.