Ця сіль покращує роботу травлення та омолоджує організм

Без солі важко уявити повсякденне приготування їжі. Щіпка цих кристалів здатна змінити смак майже будь-якої страви. Про чорну сіль мало хто знає, але вона дуже корисна для організму.

Про це розповіла нутриціолог та дієтолог Наталія Власнюк в Instagram .

Чим корисна чорна сіль

Чорна сіль відрізняється високим вмістом мінеральних речовин, особливо заліза. Саме це і визначає її колір.

Таку сіль добувають в Гімалаях, між територіями Індії та Непалу. Вона є джерелом сірководню, йоду, заліза, калію і сірки. Концентрація корисних мікро- і макроелементів в кілька разів перевершує інші різновиди солі.

Також ця сіль має мінімальну концентрацію хлориду натрію. Тобто це означає, що вона має менш солоний смак. Також в ній знижений вміст хлориду натрію, що захищає організм від шкідливих сольових відкладень, засмічення судин.

"Користь чорної солі зосереджена в сірчистих з'єднаннях. Вони підсилюють перистальтику кишечника, діють одночасно, і як засіб від запору, так і потужний стимулятор для внутрішніх органів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, якщо звичайна кухонна сіль підходить абсолютно всім, то чорний мінерал сподобається не кожному. Вона виділяє специфічний яєчний запах і аромат. Запах настільки яскраво виражена, що затьмарює інші смаки і запахи страви. Це пов'язано з великою концентрацією сірководню.

Дієтолог розповіла, як чорна сіль позитивно впливає на організм:

сприяє передачі і генерації нервових імпульсів;

стабілізує транспортну функцію, регулює перенесення рідини і поживних компонентів в клітини;

підвищує тонус і силу м'язового корсета;

покращує роботу травної системи;

надає омолоджуючий ефект;

сприяє підтримці рівня PH крові;

прибирає сухість шкіри;

знімає болі і спазми у зв'язках;

допомагає при печії.

Також у чорні солі багато йоду, міді, кальцію, магнію і селену, що допомагає поліпшити роботу кишечника, позбутися від печії, дисбактеріозу і метеоризму.

Окрім того, цей продукт також покращує зір і знімає депресію.

Кому варто відмовитись від чорної солі

Чорну сіль протипоказано приймати при: