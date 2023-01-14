ua ru
Сб, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ця сіль покращує роботу травлення та омолоджує організм

Новость на русском →
Субота 14 січня 2023 20:35
Ця сіль покращує роботу травлення та омолоджує організм Чим корисна чорна сіль (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Без солі важко уявити повсякденне приготування їжі. Щіпка цих кристалів здатна змінити смак майже будь-якої страви. Про чорну сіль мало хто знає, але вона дуже корисна для організму.

Про це розповіла нутриціолог та дієтолог Наталія Власнюк в Instagram.

Чим корисна чорна сіль

Чорна сіль відрізняється високим вмістом мінеральних речовин, особливо заліза. Саме це і визначає її колір.

Таку сіль добувають в Гімалаях, між територіями Індії та Непалу. Вона є джерелом сірководню, йоду, заліза, калію і сірки. Концентрація корисних мікро- і макроелементів в кілька разів перевершує інші різновиди солі.

Також ця сіль має мінімальну концентрацію хлориду натрію. Тобто це означає, що вона має менш солоний смак. Також в ній знижений вміст хлориду натрію, що захищає організм від шкідливих сольових відкладень, засмічення судин.

"Користь чорної солі зосереджена в сірчистих з'єднаннях. Вони підсилюють перистальтику кишечника, діють одночасно, і як засіб від запору, так і потужний стимулятор для внутрішніх органів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, якщо звичайна кухонна сіль підходить абсолютно всім, то чорний мінерал сподобається не кожному. Вона виділяє специфічний яєчний запах і аромат. Запах настільки яскраво виражена, що затьмарює інші смаки і запахи страви. Це пов'язано з великою концентрацією сірководню.

Дієтолог розповіла, як чорна сіль позитивно впливає на організм:

  • сприяє передачі і генерації нервових імпульсів;
  • стабілізує транспортну функцію, регулює перенесення рідини і поживних компонентів в клітини;
  • підвищує тонус і силу м'язового корсета;
  • покращує роботу травної системи;
  • надає омолоджуючий ефект;
  • сприяє підтримці рівня PH крові;
  • прибирає сухість шкіри;
  • знімає болі і спазми у зв'язках;
  • допомагає при печії.

Також у чорні солі багато йоду, міді, кальцію, магнію і селену, що допомагає поліпшити роботу кишечника, позбутися від печії, дисбактеріозу і метеоризму.

Окрім того, цей продукт також покращує зір і знімає депресію.

Кому варто відмовитись від чорної солі

Чорну сіль протипоказано приймати при:

  • загостренні у період захворювання крові;
  • вагітністі (від 5 місяців);
  • зростання доброякісних та злоякісних пухлин;
  • ниркова недостатність;
  • інтенсивне зростання глаукоми;
  • туберкульоз у відкритій формі;
  • тромбофлебіт;
  • непереносимість та підвищена чутливість до солі;
  • хронічний варикоз ніг.

Раніше ми повідомляли, чи справді морська сіль корисніша за звичайну.

Також ми писали, як швидко врятувати пересолену страву.

Читайте РБК-Україна в Google News
сіль чорна сіль