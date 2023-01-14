Ця сіль покращує роботу травлення та омолоджує організм
Без солі важко уявити повсякденне приготування їжі. Щіпка цих кристалів здатна змінити смак майже будь-якої страви. Про чорну сіль мало хто знає, але вона дуже корисна для організму.
Про це розповіла нутриціолог та дієтолог Наталія Власнюк в Instagram.
Чим корисна чорна сіль
Чорна сіль відрізняється високим вмістом мінеральних речовин, особливо заліза. Саме це і визначає її колір.
Таку сіль добувають в Гімалаях, між територіями Індії та Непалу. Вона є джерелом сірководню, йоду, заліза, калію і сірки. Концентрація корисних мікро- і макроелементів в кілька разів перевершує інші різновиди солі.
Також ця сіль має мінімальну концентрацію хлориду натрію. Тобто це означає, що вона має менш солоний смак. Також в ній знижений вміст хлориду натрію, що захищає організм від шкідливих сольових відкладень, засмічення судин.
"Користь чорної солі зосереджена в сірчистих з'єднаннях. Вони підсилюють перистальтику кишечника, діють одночасно, і як засіб від запору, так і потужний стимулятор для внутрішніх органів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, якщо звичайна кухонна сіль підходить абсолютно всім, то чорний мінерал сподобається не кожному. Вона виділяє специфічний яєчний запах і аромат. Запах настільки яскраво виражена, що затьмарює інші смаки і запахи страви. Це пов'язано з великою концентрацією сірководню.
Дієтолог розповіла, як чорна сіль позитивно впливає на організм:
- сприяє передачі і генерації нервових імпульсів;
- стабілізує транспортну функцію, регулює перенесення рідини і поживних компонентів в клітини;
- підвищує тонус і силу м'язового корсета;
- покращує роботу травної системи;
- надає омолоджуючий ефект;
- сприяє підтримці рівня PH крові;
- прибирає сухість шкіри;
- знімає болі і спазми у зв'язках;
- допомагає при печії.
Також у чорні солі багато йоду, міді, кальцію, магнію і селену, що допомагає поліпшити роботу кишечника, позбутися від печії, дисбактеріозу і метеоризму.
Окрім того, цей продукт також покращує зір і знімає депресію.
Кому варто відмовитись від чорної солі
Чорну сіль протипоказано приймати при:
- загостренні у період захворювання крові;
- вагітністі (від 5 місяців);
- зростання доброякісних та злоякісних пухлин;
- ниркова недостатність;
- інтенсивне зростання глаукоми;
- туберкульоз у відкритій формі;
- тромбофлебіт;
- непереносимість та підвищена чутливість до солі;
- хронічний варикоз ніг.
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