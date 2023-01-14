Эта соль улучшает работу пищеварения и омолаживает организм

Без соли сложно представить повседневное приготовление пищи. Щепотка этих кристаллов способна изменить вкус почти любого блюда. Про черную соль немногие знают, но она очень полезна для организма.

Об этом рассказала нутрициолог и диетолог Наталья Власнюк в Instagram .

Чем полезна черная соль

Черная соль отличается высоким содержанием минеральных веществ, особенно железа. Именно это и определяет его цвет.

Такую соль добывают в Гималаях между территориями Индии и Непала. Она является источником сероводорода, йода, железа, калия и серы. Концентрация полезных микро- и макроэлементов в несколько раз превосходит другие виды соли.

Также эта соль имеет минимальную концентрацию натрия хлорида. То есть это означает, что она имеет менее соленый вкус. Также в ней снижено содержание хлорида натрия, защищающего организм от вредных солевых отложений, засорение сосудов.

"Польза черной соли сосредоточена в сернистых соединениях. Они усиливают перистальтику кишечника, действуют одновременно и как средство от запора, так и мощный стимулятор для внутренних органов", - говорится в сообщении.

В частности, если обычная поваренная соль подходит абсолютно всем, то черный минерал понравится не каждому. Она выделяет специфический яичный запах и аромат. Запах настолько ярко выражен, что омрачает другие вкусы и запахи блюда. Это связано с большой концентрацией сероводорода.

Диетолог рассказала, как черная соль положительно влияет на организм:

способствует передаче и генерации нервных импульсов;

стабилизирует транспортную функцию, регулирует перенос жидкости и питательных компонентов в клетки;

повышает тонус и силу мышечного корсета;

улучшает работу пищеварительной системы;

оказывает омолаживающий эффект;

способствует поддержанию уровня PH крови;

убирает сухость кожи;

снимает боли и спазмы в связях;

помогает при изжоге.

Также в черных солях много йода, меди, кальция, магния и селена, что помогает улучшить работу кишечника, избавиться от изжоги, дисбактериоза и метеоризма.

Кроме того, продукт также улучшает зрение и снимает депрессию.

Кому следует отказаться от черной соли

Черную соль противопоказано принимать при: