Чи справді морська сіль корисніша за звичайну: лікар здивувала відповіддю
Сіль важлива для нашого здоров`я та бере участь в обмінних процесах, в регуляції серцевої діяльності, в роботі нирок і виконує багато інших життєво необхідних функцій. Багато хто вважає, що найбільш корисною для людини є морська сіль. Однак, це не так.
Про це розповіла нутриціолог та фізіолог Ольга Дорош в Instagram.
Чи корисна сіль
Лікар каже, що сіль складається з 2-х мінералів: натрію та хлору. Вони важливі для передачі нервових імпульсів, скорочення м’язів та транспорту речовин. ⠀
Повністю відмовлятись від солі лікар не радить. Однак, важливо не переїдати.
"На жаль, багато людей їдять забагато солі, бо 75% солі в нашому раціоні надходить з перероблених продуктів: ковбас, сирів, соусів, пластівців на сніданок", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, можна трішки недосолювати їжі і з часом смакові рецептори адаптуються до нових смаків.
Також важливо знизити вживання солі гіпертонікам та тим у кого проблемах з нирками та набряки.
Що відомо про морську сіль
За словами лікаря, морська сіль не корисніша за звичайну кухонну. Зокрема, кожен вид відрізнятиметься вмістом натрію і хлору і числом мікро й макроелементів.
Звичайна кухонна (столова) - це максимально очищена сіль, містить мінімум корисних елементів.
Морську добувають методом випаровування морської води, тому вона містить більше мікроелементів.
"Але не факт, що вона має більше йоду ніж в йодованій, тому що при випаровуванні води і сушці йод втрачається", - додала нутриціолог.
Також морська сіль через забруднення океану може містити в собі сліди важких металів і мікропластик. ⠀⠀
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