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Чи справді морська сіль корисніша за звичайну: лікар здивувала відповіддю

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Середа 04 січня 2023 22:22
Чи справді морська сіль корисніша за звичайну: лікар здивувала відповіддю Яка сіль корисніша для організму (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сіль важлива для нашого здоров`я та бере участь в обмінних процесах, в регуляції серцевої діяльності, в роботі нирок і виконує багато інших життєво необхідних функцій. Багато хто вважає, що найбільш корисною для людини є морська сіль. Однак, це не так.

Про це розповіла нутриціолог та фізіолог Ольга Дорош в Instagram.

Чи корисна сіль

Лікар каже, що сіль складається з 2-х мінералів: натрію та хлору. Вони важливі для передачі нервових імпульсів, скорочення м’язів та транспорту речовин. ⠀

Повністю відмовлятись від солі лікар не радить. Однак, важливо не переїдати.

"На жаль, багато людей їдять забагато солі, бо 75% солі в нашому раціоні надходить з перероблених продуктів: ковбас, сирів, соусів, пластівців на сніданок", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, можна трішки недосолювати їжі і з часом смакові рецептори адаптуються до нових смаків.

Також важливо знизити вживання солі гіпертонікам та тим у кого проблемах з нирками та набряки.

Що відомо про морську сіль

За словами лікаря, морська сіль не корисніша за звичайну кухонну. Зокрема, кожен вид відрізнятиметься вмістом натрію і хлору і числом мікро й макроелементів.

Звичайна кухонна (столова) - це максимально очищена сіль, містить мінімум корисних елементів.

Морську добувають методом випаровування морської води, тому вона містить більше мікроелементів.

"Але не факт, що вона має більше йоду ніж в йодованій, тому що при випаровуванні води і сушці йод втрачається", - додала нутриціолог.

Також морська сіль через забруднення океану може містити в собі сліди важких металів і мікропластик. ⠀⠀

Раніше ми повідомляли, як визначити продукти з "прихованою" сіллю.

Також ми писали, що станеться з організмом, якщо відмовитися від солі на 10 днів.

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